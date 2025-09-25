La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, localizó en un predio el vehículo que está vinculado al asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown.

Según reveló el periodista Carlos Jiménez, se trata de un predio ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México, el cual en su interior se encontró el vehículo Mercedes Benz que abordaron B-King y Regio Clown antes de desaparecer el 16 de septiembre de 2025.

Hallan vehículo vinculado a B-King y Regio Clown abandonado en predio del Edomex

En un predio de Texcoco, a 45 minutos de distancia de Cocotitlán, donde se hallaron los cuerpos de B-King y Regio Clown, la Fiscalía del Estado de México logró localizar el vehículo Mercedes Benz vinculado al asesinato de B-King y Regio Clown.

Dicho predio se encuentra rodeado de una reja de metal y una zona de pastizales, los cuáles dificultan su acceso.

No obstante, este habría sido localizado por un reporte de otros dos vehículos, una camioneta de la marca Volkswagen y una moto, que fueron abandonadas justo en los límites de este predio.

Hasta el momento, esta zona permanecerá resguardada por elementos de la Fiscalía del Estado de México, a la espera de poder sacar el vehículo y que peritos puedan recabar pruebas de su interior.

En dicho predio también se habría localizado una casa de dos pisos, la cual será investigada para conocer si también está involucrada en el crimen de B-King y Regio Clown.