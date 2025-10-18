Juan David Piedrahíta, alcalde de Cartago, Valle del Cauca, Colombia, hizo un llamado para que se respete el debido proceso de los detenidos por los asesinatos de B-King y Regio Clown en México.

Fue por medio de un mensaje que compartió en redes sociales que Juan David Piedrahíta destacó que este 17 de octubre, se reunió con los familiares de los colombianos detenidos por el caso.

Como resultado del encuentro, el alcalde de Colombia dijo que se decidió hacer un exhorto formal para exigir que se respete el debido proceso de los asegurados por el caso B-King y Regio Clown.

B King y DJ Regio Clown fueron encontrados muertos tras desaparecer en CDMX (Michelle Rojas)

Alcalde de Colombia exigirá que respetar el debido proceso de detenidos por caso B-King y Regio Clown

En seguimiento a las investigaciones por el caso B-King y Regio Clown, autoridades detuvieron el 24 de septiembre de 2025 a 4 ciudadanos originarios de Cartago, Valle del Cauca, Colombia.

De acuerdo con la información sobre las capturas, estas se llevaron a cabo debido a que los ciudadanos colombianos habrían participado en el asesinato de los músicos en México.

Ante las capturas de los colombianos oriundos de Cartago, Valle del Cauca, el alcalde de la demarcación, Juan David Piedrahíta, hizo un llamado para que se les respete el debido proceso.

En la publicación que compartió en su cuenta de X, el funcionario local destacó que se reunió el 17 de octubre con las familias de los 4 detenidos por los asesinatos de B-King y Regio Clown.

Derivado del encuentro, destacó, se determinó presentar una petición formal al Gobierno Nacional de Colombia para que interceda a favor de que se respete el debido proceso de los detenidos.

Lo anterior con el fin de que los presuntos implicados en el caso de los músicos que fueron asesinados en territorio mexicano, cuenten con todas las garantías que les corresponden por ley.

Hoy nos reunimos con familiares de los cartagüeños detenidos por el caso del artista B-King en México y el Personero Municipal.



Elevaremos una petición formal al Gobierno Nacional, para que interceda, y se les respete el debido proceso y tengan todas las garantías en este caso. — Juan David Piedrahíta (@Juan_David_PL) October 17, 2025

Por caso B-King y Regio Clown, autoridades detuvieron a 4 colombianos

Por el caso de B-King y Regio Clown, los músicos asesinados el pasado 16 de septiembre, 4 colombianos fueron detenidos tras un operativo realizado en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Los detenidos son todos originarios de Cartago, Valle del Cauca, según reportes oficiales:

Yuli Felicidad Zapata

Yonier Mantilla Gómez

Samuel Leandro Quintero Ruiz

Juan Fernando Córdoba Rendón

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México los acusa de homicidio calificado, pues habrían participado en el asesinato y ocultamiento de los cuerpos.

Sin embargo, familiares de los detenidos denuncian tortura, incomunicación y fabricación de pruebas, mientras el alcalde de Cartago pidió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.