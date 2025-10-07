Un testigo del caso de la muerte de B-King y Regio Clown reveló que Los pesados de Los Reyes y Neza serían los presuntos responsables del doble homicidio de los colombianos.

Pese a que en un principio se dijo que el caso de B-King y Regio Clown estaba vinculado con La Familia Michoacana, nueva información apunta a Los pesados de Los Reyes y Neza.

Pero ¿quiénes son Los pesados de Los Reyes y Neza? Te decimos todo lo que se sabe del grupo criminal que estaría detrás del doble homicidio de B-King y Regio Clown.

B King y DJ Regio Clown fueron encontrados muertos tras desaparecer en CDMX (Michelle Rojas)

Esto se sabe de Los pesados de Los Reyes y Neza, vinculados a caso de B-King y Regio Clown

Información reciente sobre la audiencia en torno a la muerte de B-King y Regio Clown revela que miembros de Los pesados de Los Reyes y Neza podrían estar detrás del doble homicidio.

De acuerdo con la información, este grupo criminal estaría vinculado con La Unión Tepito, que principalmente opera en la Ciudad de México (CDMX) y el área conurbada del Edomex.

El periodista Antonio Nieto señaló que el mensaje de que el asesinato de B-King y Regio Clown había sido cometido por La Familia Michoacana solo sería una distractor.

Nueva información apunta que los músicos colombianos B-King y Regio Clown pudieron estar involucrados con la venta de cocaína rosa, que es comercializada por La Unión Tepito.

Además de su relación con La Unión Tepito y su presunta implicación en el caso de B-King y Regio Clown, no se tiene información o registros sobre Los pesados de Los Reyes y Neza.