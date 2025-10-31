Cristopher Camacho ‘El Comandante’ es detenido por asesinato de B-King y Regio Clown

Cristopher Camacho, conocido como “El Comandante”, fue detenido por ser el presunto responsable del asesinato de B-King y Regio Clown cometido en septiembre de 2025.

A más de un mes del asesinato de B-King y Regio Clown, la investigación entorno a la muerte de los músicos colombianos ha señalado a un responsable: Cristopher Camacho, “El Comandante”.

B King y DJ Regio Clown fueron encontrados muertos tras desaparecer en CDMX (Michelle Rojas)

La Fiscalía del Estado de México habría detenido a una persona implicada en el asesinato de los músicos B-King y Regio Clown, así lo reveló en redes el periodista Carlos Jiménez.

De acuerdo con el periodista, Cristopher Camacho, alias “El Comandante”, sería el principal organizador del asesinato de los colombianos, cuya muerte se confirmó el pasado 22 de septiembre.

Los reportes indican que Cristopher Camacho “El Comandante” atrajo a los músicos bajo la promesa de invertir en proyectos musicales, pero el encuentro habría terminado en tragedia.

Cristopher Camacho se presentaba con sus víctimas como “trabajador del gobierno” para generar confianza y realizar sus negocios; B-King y Regio Clown habrían caído en su trampa.

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles del operativo de la Fiscalía del Estado de México en el que fue detenido Cristopher Camacho, presunto responsable del asesinato de B-King y Regio Clown.