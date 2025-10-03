Para un medio colombiano, Adriana Salazar, madre de B-King afirmó que su hijo no conocía Regio Clown, previo a su viaje a México en donde fue asesinado.

“No, no lo conocía, nunca, ya cuando él llega (B-King), Regio lo recoge en el aeropuerto”. Adriana Salazar, madre de B-King

Han pasado 10 días desde que el cantante B-King fue encontrado muerto en el Estado de México, tras 6 días desaparecido, junto al cuerpo de Regio Clown.

De momento la investigación sigue su curso, sin embargo, la familia de B-King ha responsabilizado a Regio Clown, quien llevaba cuatro años viviendo en México, mientras que era la primera vez del cantante.

Para el podcast colombiano, Más Allá del Silencio, la hermana y madre de B-King hablaron su muerte y al respecto, Adriana Salazar confirmó que no conocía a Regio Clown antes de viajar a México.

La madre de B-King afirmó que se conocieron en persona cuando Regio Clown lo recogió en el aeropuerto y fue el DJ quien también le presentó a Angie Miller.

Adriana Salazar también mencionó que tuvo un mal presentimiento cuando B-King le mostró a Regio Clown, quien lo contactó para hacer el evento en México que despertó sus dudas.

Ya que B-King era un cantante de reggaetón, sin embargo, Regio Clown lo invitó a un festival de electrónica, por lo que apuntan, pudo ser directamente una trampa.

Sin embargo, la madre de B-King señaló que Regio Clown tendría problemas delicados en México, como un intento de secuestro, por lo que su hijo también pudo estar en el lugar equivocado el día que lo mataron.