Un grupo criminal Los Reyes y Neza, del Estado de México, estaría vinculado con las muertes de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, según la investigación del caso.

De acuerdo con la declaración de un testigo del caso, los responsables del homicidio de B-King y Regio Clown pertenecerían a un grupo criminal que opera en Los Reyes y Nezahualcóyotl.

Cabe recordar que B-King y Regio Clown desaparecieron en la Ciudad de México (CDMX) y fueron encontrados muertos el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Edomex.

B King y DJ Regio Clown fueron encontrados muertos tras desaparecer en CDMX (Michelle Rojas)

Señalan a grupo criminal de Los Reyes y Neza como responsables de muertes de B-King y Regio Clown

Según información reciente, los responsables de la muerte de B-King y Regio Clown serían miembros de un grupo criminal de Los Reyes y Neza vinculado a La Unión Tepito.

Durante la audiencia donde se reveló esta información, el juez del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl vinculó a proceso a tres hombres y una mujer por facilitar el vehículo donde fueron trasladados B-King y Regio Clown de CDMX a Cocotitlán.

Otras declaraciones apuntan que los músicos B-King y Regio Clown habrían presenciado una reunión en la que se discutió la distribución en México de una droga conocida como “coco-chanel”.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha identificado a los autores materiales o intelectuales de la muerte de B-King y Regio Clown, indicó el juez de Nezahualcóyotl.