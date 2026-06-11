La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo una audiencia de formulación de imputación en contra de Fernando Flores, alcalde de Metepec, y dos de sus escoltas por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía mexiquense dio a conocer que el pasado 10 de junio de 2026 solicitó y obtuvo la audiencia para formular imputación contra el edil y sus elementos de seguridad.

De acuerdo con la FGJEM, la imputación está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 4 de junio de 2026, cuando presuntamente Fernando Flores y sus escoltas ingresaron por la fuerza y armados al club deportivo La Asunción, donde se habría registrado una agresión.

En relación con los hechos ocurridos el pasado jueves 4 de junio, en las instalaciones del Club Deportivo "La Asunción", ubicado en el municipio de #Metepec, #Edoméx, lugar en donde presuntamente participaron particulares y servidores públicos, entre ellos el alcalde de ese… pic.twitter.com/qBPhePjoLD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 11, 2026

¿Cuánto tiempo podría pasar Fernando Flores en prisión por abuso de autoridad y lesiones?

Según los artículos 136 y 137 del Código Penal del Estado de México, el delito de abuso de autoridad sanciona a los servidores públicos que realicen actos arbitrarios, abusen de su cargo para vulnerar derechos de las personas o nieguen injustificadamente la protección y los servicios que tienen bajo su responsabilidad.

Por este delito, las penas pueden ir de uno a ocho años de prisión, además de multas económicas, destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones públicas por un periodo equivalente al de la sanción impuesta.

En cuanto al delito de lesiones, regulado en los artículos 237 al 240 del mismo ordenamiento, las sanciones varían según la gravedad del daño causado:

Lesiones leves (tardan hasta 15 días en sanar y no requieren hospitalización): de 3 a 6 meses de prisión o de 30 a 60 días de multa.

Lesiones graves (tardan más de 15 días en sanar o requieren hospitalización): de 4 meses a 2 años de prisión y de 40 a 100 días de multa.

Lesiones que ponen en peligro la vida: de 2 a 6 años de prisión y de 60 a 150 días de multa.

Cabe señalar que la eventual pena dependerá de la clasificación jurídica de las lesiones y de lo que determinen las autoridades judiciales durante el proceso.

Fernando Flores continúa en funciones como alcalde de Metepec

Pese a la audiencia de imputación obtenida por la Fiscalía del Estado de México, Fernando Flores permanece en funciones como presidente municipal de Metepec del Estado de México hasta este 11 de junio de 2026.

Hasta el momento, el alcalde no ha emitido un posicionamiento público en sus redes sociales respecto a la imputación que enfrenta por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.