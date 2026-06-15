Fernando Flores, alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) en Metepec, Estado de México, descartó que vaya a pedir licencia tras el conflicto en el que intervino con guaruras y aseguró que está colaborando con la Fiscalía del Estado de México (Edomex).

“Estamos colaborando con la Fiscalía del Estado de México… se trató de un problema 100 por ciento familiar… un pleito entre sobrinos… ya se disolvió, el sábado estaban todos juntos. A mi me usaron como carne de cañón cuando hay muchas cosas mucho más importantes en el país que hay que atender, no a un presidente municipal que fue atender a su familia…no es necesario que yo pida licencia porque yo no cometí ningún delito” Fernando Flores. Alcalde de Metepec

El alcalde panista Fernando Flores dijo que no es necesario que pida licencia a su cargo porque aseguró no cometió ningún delito.

A la vez, se quejó de las dimensiones que tomó su caso en el que irrumpió con sus guaruras en un club privado para golpear a un hombre y amedrentar con armas a personas presentes.

Fernando Flores: “Me usaron como carne de cañón”

Fernando Flores se quejó de que su caso se haya hecho viral y dijo que lo usaron como carne de cañón a pesar de que su trabajo solo es a nivel municipal.

Además, insistió que su caso fue familiar, se dio en un contexto privado y que no se dañó a ningún ciudadano.

Fernando Flores asegura que no ha sido notificado de la imputación por la Fiscalía del Edomex

Aunque la Fiscalía del Estado de México solicito la imputación por el delito de abuso de autoridad y lesiones, dijo que no ha sido notificado.

La imputación también es contra dos de sus escoltas quienes ingresaron armados al club deportivo La Asunción de Metepec.

"ME USARON DE CARNE DE CAÑÓN": FLORES



El presidente Municipal de #Metepec @FerFlores_Emp explicó a pregunta expresa de reporteros sobre la situación legal que enfrenta tras lo ocurrido en un club privado ubicado en el municipio, donde intervino en un conflicto familiar.… pic.twitter.com/WL22hvKx0H — JOSE ALAM (@JOSEALAM) June 15, 2026

Fernando Flores revela reconciliación por conflicto entre sobrinos

Fernando Flores dijo que el conflicto fue generado entre dos de sus sobrinos y que dos días después ya estaban reconciliados.

Inicialmente el alcalde dijo que el conflicto en el que intervino fue entre particulares e insistió que el asunto se dio en una propiedad privada, en referencia al club deportivo La Asunción.