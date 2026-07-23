La investigación por la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que falleció durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, fue reclasificada como feminicidio, confirmó su madre Alejandra Quintos tras acudir a la Fiscalía Especializada de Tamaulipas.

La madre de Dafne Zapata sostuvo que este cambio a feminicidio por la muerte de su hija, representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque dejó claro que no otorgará un voto de confianza a las autoridades hasta que existan resultados concretos.

Además, Alejandra Quinteros, madre de Dafne Zapata, reiteró que continuará con las manifestaciones para exigir el esclarecimiento total de los hechos y el castigo para los responsables tras la muerte de su hija de 13 años de edad.

Madre de Dafne exige detenidos y rechaza confiar en las autoridades

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, afirmó que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya investiga la muerte de su hija bajo el delito de feminicidio y subrayó que su principal exigencia es que haya personas detenidas por el caso.

La madre de Dafne Zapata rechazó dar un voto de confianza a las autoridades ministeriales mientras no se judicialice la investigación y aseguró que mantendrá las protestas hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido con la adolescente durante el campamento de verano ubicado en Tamaulipas.

La Fiscalía de Tamaulipas informó previamente que la carpeta fue turnada a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, luego de que los primeros indicios permitieran descartar una muerte de Dafne Zapata por causas naturales y avanzar con diligencias periciales y forenses para determinar cómo ocurrieron los hechos.