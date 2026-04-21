Tras los lamentables hechos del lunes 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, en redes sociales circula un nuevo video del tirador amenazando a turistas.

Video de casi 4 minutos, donde el pánico se hace presente, pues se trata de imágenes grabadas por uno de los rehenes y en el cual se escucha a Julio César Jasso Ramírez, el tirador en Teotihuacán amenazando con dispararles para sacrificio.

Así amenazó a turistas el tirador en Teotihuacán

En un nuevo video que se ha difundido en las redes sociales, se puede escuchar claramente cómo es que el tirador en Teotihuacán amenazó a los turistas, tras los hechos en la zona arqueológica ubicada en el Estado de México.

Imágenes fuertes, en las que incluso se ve y escucha a un menor de edad, ante los nervios y sollozos de los rehenes del tirador en Teotihuacán y que en todo momento insulta y amenaza con matarlos.

Por lo que se puede ver a los rehenes recostados en el suelo, para luego perder la imagen e irse a negro, sin embargo, la voz de tirador en Teotihuacán se sigue escuchando de fondo.

Amenazando a una mujer de cortar un lazo en solo un minuto, de no hacerlo la mataría, asimismo, el tirador en Teotihuacán vuelve a amenazar a todos, pero haciendo hincapié en los turistas extranjeros “ustedes que vinieron de Europa ya no van a regresar”.

También en su discurso amenazante, el tirador en Teotihuacán advierte a los rehenes que de moverse los sacrificaría a todos, “pues esto se construyó para sacrificar, no para hacerse fotitos”, se le escucha decirles.

Tras esto, pide a un turista levantarse e ir a decirles a los policías que tienen rehenes, por lo que les advierte de no subir si no mataba a todos, momento en el que vuelve la imagen y se puede ver a todos huir.

Otro ángulo de los turistas sometidos en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

De fondo se escucha la voz del Tirador activo amenazando a los turistas. pic.twitter.com/1Yl5DD5l2A — Ramón Celaya Gamboa (@RCelayaG) April 21, 2026

Cierran Teotihuacán tras tiroteo

Tras el tiroteo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Esto como medida para facilitar las instalaciones necesarias para que las autoridades puedan realizar su trabajo, tras el tiroteo que dejó 13 heridos y dos personas muertas.