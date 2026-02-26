Joel Omar Vázquez Herrera es antropólogo social y administrador público, con más de 20 años de trayectoria en el sector cultural de México. En julio de 2025 fue designado como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la administración federal.

Al asumir el cargo, enfrentó el reto de equilibrar la preservación de los hallazgos arqueológicos con una crisis presupuestaria que ha impactado la operatividad de museos y zonas arqueológicas en el país.

¿Quién es Joel Omar Vázquez Herrera?

Antes de su nombramiento, Joel Omar Vázquez Herrera se consolidó como una figura clave en Oaxaca, donde lideró la restauración de más de 600 inmuebles históricos tras los sismos de 2017 y 2020.

Se le reconoce por ser un perfil operativo que conoce las carencias de los Centros INAH estatales, habiendo reactivado espacios culturales como el Museo Ervin Frissell en Mitla.

¿Qué edad tiene Joel Omar Vázquez Herrera?

Aunque la trayectoria profesional de Joel Omar Vázquez Herrera, que supera los 20 años, sugiere que se encuentra en una etapa de madurez en su carrera, no existe información pública sobre su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Joel Omar Vázquez Herrera?

La información sobre la vida sentimental de Joel Omar Vázquez Herrera se mantiene estrictamente en el ámbito privado. No hay registros públicos que confirmen su estado civil o la identidad de una pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Joel Omar Vázquez Herrera?

Al no contar con una fecha de nacimiento confirmada (día y mes), no es posible determinar el signo zodiacal de Joel Omar Vázquez Herrera.

¿Joel Omar Vázquez Herrera tiene hijos?

No se menciona información sobre hijos en las semblanzas oficiales ni en las entrevistas que ha concedido como funcionario público.

¿Qué estudió Joel Omar Vázquez Herrera?

Joel Omar Vázquez Herrera es licenciado en Antropología Social y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, formación académica que respalda su trayectoria en el sector cultural y en la gestión pública.

¿En qué ha trabajado Joel Omar Vázquez Herrera?

Joel Omar Vázquez Herrera cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la preservación cultural; además, destaca por su labor como docente e investigador. Entre los cargos más relevantes que ha desempeñado se encuentran: