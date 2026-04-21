La Fiscalía General del Estado de México investiga la forma en la que el responsable del tiroteo en Teotihuacán obtuvo el arma con la que provocó la muerte de una turista y que dejó 7 heridos de bala.

Así lo aseguró José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía Edomex, quien resaltó que, de acuerdo con las investigaciones, el tirador realizó el ataque con un arma antigua.

Asimismo, destacó

Tiroteo en Teotihuacán: Fiscalía investiga origen del arma y cartuchos del tirador

La Fiscalía Edomex informó que se realiza la investigación sobre el origen del arma del tirador responsable del ataque en Teotihuacán, Estado de México del 20 de abril.

De acuerdo con el fiscal, se trata de un arma de la marca smith and wesson, anterior al año 1968.

“Se trata de una pistola revólver calibre .38 especial, con matrícula C90673 con sus alveolos que tenía en su interior 2 cartuchos sin percutir y uno percutido” José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía Edomex

Según los indicios, se presume que el arma fue recargada en al menos 2 ocasiones, señaló el fiscal del Edomex.

Asimismo, resaltó que se encontró en posesión del tirador una mochila en la que se encontraron un arma punzocortante y 52 cartuchos útiles calibre 38 especial que tuvo en su poder dentro de una bolsa de plástico mientras realizaba el ataque.

Por otra parte, la Fiscalía Edomex señaló que la Agencia de Tabaco u Armas de Fuego de Estados Unidos señaló que la identificación de su origen no puede ser determinada debido a que es anterior a los registros de armas en dicho país.

“Se contactó…con la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos para realizar la consulta respectiva y nos manifestaron que debido a la antigüedad del arma, esta no puede ser determinada, toda vez que el arma es anterior a los registros que datan del año 1968” José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía Edomex

Por otra parte, destacó que se investiga cómo el autor del tiroteo en Teotihuacán obtuvo los cartuchos y destacó que pudo ser a través de un mercado informal de algún tipo o “algún mal elemento” que se los facilitó.

Tiroteo en Teotihuacán: Encuentran armas y literatura sobre ataque en Estados Unidos en mochila del tirador

Autoridades del Edomex, así como fuerzas federales y locales, encontraron una mochila propiedad del tirador donde se encontraron cartuchos útiles para el arma que detonó en varias ocasiones contra los turistas.

En el lugar del Tiroteo en Teotihuacán también se encontraron:

credencial del INE

teléfono celular análogo

boletos de autobús

mochila tipo táctica

literatura, imágenes y manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999.

El tiroteo en Teotihuacán del 20 de abril dejó como saldo 13 personas lesionadas:

8 mujeres

3 hombres

1 adolescente de 13 años

1 niño de 6 años

De las que 7 fueron por arma de fuego, una de ellas, una mujer con nacionalidad canadiense, perdió la vida por el ataque.