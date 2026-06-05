Por medio de sus redes oficiales, el gobernador Samuel García compartió el video musical de “El Mundial Más Norteño” con un mensaje por el inicio de la próñima Copa del Mundo.

“No hay duda de que en Nuevo León seremos los mejores anfitriones, y esto es solo una probadita del fiestón que hemos preparado” Samuel García, gobernador de Nuevo León

En Monterrey se disputarán cuatro partidos del Mundial 2026, por lo que el gobierno de Samuel García se ha encargado de promover el ambiente festivo entre la población.

Siendo que, como parte de los festejos, se lanzó el video que muestra imágenes carácteristicas de Monterrey para los próximos invitados mundialistas.

No hay duda de que en Nuevo León seremos los mejores anfitriones, y esto es solo una probadita del FIESTÓN que hemos preparado.



Bienvenido todo el mundo al Mundial más Norteño. ¡Sí, SEÑOR! 🤠



¡Se la rifaron, puro talento norteño!

El Plan, Morenito de Fuego

RENEE, Jony… pic.twitter.com/ycHWrrlrud — Samuel García (@samuel_garcias) June 5, 2026

Mundial 2026 pone bajo presión a Samuel García por obras pendientes y reclamos internacionales

La organización del Mundial 2026 ha colocado al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el centro de diversas críticas relacionadas con infraestructura, movilidad y preparación logística para el torneo.

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en las obras de transporte que permanecen inconclusas. El propio gobierno estatal reconoció que proyectos estratégicos, como nuevas líneas del Metro y el monorriel, no estarán terminados completamente para el arranque de la justa mundialista.

Samuel García (Cortesía)

A ello se suma la inconformidad de ciudadanos y especialistas por las afectaciones viales derivadas de los trabajos en curso, situación que ha provocado congestionamientos y complicaciones diarias para miles de habitantes.

El mandatario también ha sido objeto de señalamientos por el contenido que comparte en redes sociales. Diversas voces consideran que algunos videos y publicaciones contrastan con los problemas que enfrenta actualmente la entidad.

Otro episodio de controversia surgió cuando García expresó públicamente su descontento por los partidos asignados al Estadio Monterrey. El gobernador consideró insuficiente la programación al no incluir encuentros de la Selección Mexicana.

Colectivos y analistas también han señalado que varias adecuaciones urbanas fueron aceleradas debido a la supervisión de la FIFA, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la planeación de largo plazo.

La más reciente polémica involucra a la selección de Japón, que rechazó entrenar en el Centro de Entrenamiento Tigres debido al estado de la cancha tras las lluvias.

La delegación asiática debió trasladarse temporalmente a instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León mientras busca una sede definitiva.