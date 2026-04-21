Un video muestra el momento exacto en el que comienza el ataque en Teotihuacán y se observa a los turistas intentando huir, alrededor de las 11:19 horas del 20 de abril de 2026.

En redes sociales han comenzado a compartirse testimonios de los visitantes en la zona arqueológica, cronologías del ataque y cómo se resguardaron con balazos de fondo.

Tal como se informó en un primer momento, la balacera fue perpetrada por Julio César Jasso, que tras investigaciones de las autoridades se ha descubierto que planeó el ataque en Teotihuacán.

Ataque en Teotihuacán: Video captó momento en que turistas intentan huir de la pirámide

Webcams de México captó el momento en el que los turistas comenzaron a huir y resguardarse tras iniciar el tiroteo en Teotihuacán, alrededor de las 11:19 horas.

Aunque no se escucha, al momento en el que Julio César comenzó a disparar, los turistas comienzan el descenso de la Pirámide de la Luna entre pánico, algunos brincando entre niveles.

No se alcanza a observar a Julio César y después de unos segundos, el video se aleja, lo que imposibilita ver cuando el agresor toma rehenes.

Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna (Fotógrafo Especial)

El en vivo de Webcams de México desde el Restaurante La Ingrata ya no está disponible, aunque se señala que tras el regreso de la toma a la Pirámide de la Luna, es posible ver a Julio César Jasso.

Mientras que en la base de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán también se observa a las personas resguardadas para evitar un disparo.

Teotihuacán permanece cerrada tras ataque: así se ve en vivo

Como compartieron las autoridades, la zona arqueológica de Teotihuacán permanece cerrada tras el ataque del 21 de abril, tal como se observa en su video en vivo.

En redes se han compartido diversos videos de los turistas que visitaron Teotihuacán la mañana del 21 de abril y se pueden escuchar los gritos y amenazas de Julio César Jasso.

El agresor insultó a los turistas, tanto a los extranjeros como nacionales, quienes mostraron su miedo ante las armas de Julio César, incluso aunque estuvieran lejos de la Pirámide de la Luna.

Una de las presentes en el ataque, Daniela Martínez, mencionó que mientras huía de la zona vio que sólo había un vigilante en Teotihuacán, quien estaba reportando la situación.