Julio César Jasso, identificado como el tirador de Teotihuacán, vivió en 2018 durante tres meses en una casa estudiantil de la alcaldía Gustavo A. Madero, en CDMX.

El arrendador lo reconoció tras el ataque del 20 de abril de 2026, donde una mujer murió y trece personas resultaron heridas en la zona arqueológica de Teotihuacán.

La credencial de elector encontrada entre sus pertenencias coincide con la dirección de esa vivienda.

Autoridades confirmaron que Jasso Ramírez planeó la balacera, tras hospedarse días previos en hoteles para estudiar la zona arqueológica.

Julio César Jasso, tirador de Teotihuacán, vivió en casa estudiantil en GAM durante tres meses

A un día del ataque en Teotihuacán, La Jornada reveló información sobre Julio César Jasso, quien vivió en una habitación de una casa estudiantil en 2018, en la Cerrada Plan de San Luis, GAM.

Acorde con lo señalado, en ese momento tenía 19 años, sin embargo, vecinos conocían poco a Julio César Jasso, más allá de su edad y que era originario de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

El arrendatario reveló que Julio César Jasso sólo vivió tres meses en la casa estudiantil y después nadie volvió a verlo, sin dar más detalles al respecto sobre cómo dejó el lugar.

Sólo hasta el reciente lunes 20 de abril, ya que por la noche se enteró que quien vivió en la casa estudiantil hace ocho años mantuvo a varias personas como rehenes.

Identifican a Julio César Jasso Ramírez como tirador en Teotihuacán (Especial)

Añadió que los vecinos de la vivienda estudiantil en la GAM no ubican a Julio César Jasso, debido a la breve estancia, aunque temen que la colonia se convierta en foco tras ataque.

Julio César Jasso: lo que se sabe del tirador de Teotihuacán

La credencial de elector encontrada comparte la dirección de la casa estudiantil, además de que se emitió en 2018, tal como narró el arrendatario a medios de comunicación.

Referente a los detalles revelados por las autoridades y la cronología del ataque en Teotihuacán, Julio César Jasso planeó lo ocurrido y no fue un brote psicótico como se apuntó previamente.

Se estableció que Julio César Jasso llegó a Teotihuacán por un vehículo de aplicación, desde San Juan Teotihuacán, lugar al que llegó desde la CDMX un día antes.

Días previos, Julio César se hospedó en diversos hoteles, para estudiar la zona arqueológica presuntamente.