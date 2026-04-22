En las investigaciones en torno al caso Teotihuacán, autoridades encontraron una imagen generada con IA entre las pertenencias de Julio César Jasso, el responsable del tiroteo que terminó abatido.

Se trata de una fotografía en la que aparece un avatar que representa al tirador, en compañía de Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre de Columbine de 1999.

La imagen generada con IA incluye otro importante detalle revelador: la playera con la frase “Disconnect and Self Destruction” que se vincula de forma directa con un inquietante culto a la violencia.

Foto que Julio César Jasso Ramírez con autores de la masacre de Colombine. (Especial)

La reveladora imagen generada con IA que llevaba consigo Julio César Jasso

Luego de disparar en diversas ocasiones para matar a una mujer canadiense y herir a decenas de turistas en Teotihuacán, Julio César Jasso fue abatido por elementos de la Guardia Nacional.

Tras neutralizar al sujeto, autoridades revisaron sus pertenencias y además de la pistola y decenas balas con las que ejecutó el tiroteo, encontraron una reveladora imagen generada con IA.

La fotografía que incluso estaba enmarcada, se trata de una animación realista en la que aparece un avatar del propio Julio César Jasso en compañía de sus ídolos, los asesinos Eric Harris y Dylan Klebold.

Sí, los infames autores de la masacre de Columbine, uno de las primeros tiroteos escolares de Estados Unidos en la que luego de matar a 14 personas entre compañeros y maestros, ambos se suicidaron.

En la imagen generada con IA que el tirador de Teotihuacán llevaba, es posible identificar a Eric y Dylan por sus prendas, las mismas que portaron el día que cometieron el tiroteo en Columbine.

Masacre de Columbine recreado en el documental Hora Cero (Internet )

Caso Teotihuacán: la playera de Julio César Jasso que revela un culto a la violencia

En redes sociales se difundieron distintas imágenes en las que se muestra el cuerpo sin vida de Julio César Jasso luego de que ejecutó la balacera en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

En las fotografías que exhiben los restos del atacante, se aprecia un detalle que ha revelado la filiación del tirador en torno a un culto a la violencia relacionado con la misma masacre de Columbine.

La playera de Julio César Jasso que revela un culto a la violencia (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Se trata de la playera que portaba en el momento de la balacera, misma que colocó a su avatar en la imagen que generó con IA y en la que se puede leer la leyenda “Disconnect and Self Destruction”.

La frase que traducida al español significa “Desconexión y autodestrucción”, se trata de una especie de lema identitario para grupos de internet autodenominados como “The True Crime Community (TCC)”.

De acuerdo con reportes, las comunidades presentes en plataformas como Reddit, Tumblr y X, se han conformado desde hace varios años para “rendir culto” a la Masacre de Columbine.

Al respecto, agencias de seguridad han indicado que lo que ocurre en los grupos de TCC, se ha vinculado con actos violentos contemporáneos, siendo el caso Teotihuacán el que apunta a ser el más reciente.