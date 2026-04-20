La balacera del 20 de abril de 2026 en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, que dejó dos muertos y seis heridos, ha sido comparada con la masacre de Columbine ocurrida en 1999 en Estados Unidos.

Sin embargo, la única coincidencia real entre la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán y el tiroteo en la escuela es la fecha: 20 de abril.

Mientras que los atacantes de Columbine portaban camisetas con mensajes como “Natural Selection” y “Wrath”, el tirador de Teotihuacán vestía una playera con la frase “Disconnect and Self Destruct”, vinculada a la canción The Outsider de A Perfect Circle.

¿Tirador de Teotihuacán portaba playera alusiva a Eric Harris? Estas son las imágenes (Internet)

Esta sería la similitud entre el tiroteo ocurrido en Teotihuacán y la masacre de Columbine

Tras el tiroteo de este 20 de abril en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México se ha especulado sobre las posibles conexiones sobre esta balacera y la tragedia de Columbine.

¿Tirador de Teotihuacán portaba playera alusiva a Eric Harris? Estas son las imágenes (Internet )

Sin embargo, la única similitud real entre ambos eventos es que ocurrieron un 20 de abril, por lo que se descarta otras comparaciones directas.

Esto luego de que se descartó el uso de prendas similares en amos ataques.

Y es que los atacantes de Columbine usaron prendas con mensajes sobre la selección natural y la ira, la playera de Eric Harris decía “natural selection” y la de Dylan Klebold decía “Wrath”.

Mientras que el tirador de Teotihuacán vestía una playera con la leyenda: “Disconnect and Self Destruct” (desconéctate y autodestrúyete).

Esta frase hace referencia a la canción The Outsider, de la banda A perfect circle.

La canción de la banda de música de Estados Unidos aborda la frustración de lidiar con una persona autodestructiva, a menudo adicta, que busca atención y crear un espectáculo de su propia decadencia.

La letra marca la impotencia de alguien que observa cómo otro se destruye intentando comprender por qué esta persona se está dando por vencida y cediendo a “deseos oscuros imprudentes”, en lugar de buscar ayuda.

Se especula que tirador de Teotihuacán estaría vinculado a la comunidad “True Crime”

De acuerdo con los primeros reportes, el tirador de Teotihuacán era un mexicano con domicilio en la CDMX, según los datos de la credencial del INE que le fue encontrada.

Ante la gravedad de los hechos, se han generado varias especulaciones en torno a que el tirador de Teotihuacán portaba playera alusiva a la comunidad “True Crime” o TTC.

Una comunidad que ha crecido en internet la cual glorifica tiroteos, atentados y otros actos de violencia.

Esta comunidad cuenta con mensajes o consignas que sostienen su mensaje misantrópico, como “Natural selection” que portaba en su playera uno de los tiradores de Columbine y “Disconnect and Self Destruct”.

Se especula que el ataque en Teotihuacán fue planeado para coincidir: