La Fiscalía del Estado de México informó que fue identificado Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad, como el tirador en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Lo anterior, luego de que personal de seguridad logró encontrar una identificación emitida por el INE, la cual pertenecería al presunto responsable de perpetrar una balacera en Teotihuacán.

Fiscalía Edomex identifica a Julio César Jasso Ramírez como tirador en Teotihuacán (Fiscalía del Estado de México)

Identifican a Julio César Jasso Ramírez como tirador en Teotihuacán

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que se ubicó a un solo tirador responsable de la balacera en Teotihuacán, el cual fue identificado como Julio César Jasso Ramírez de 27 años.

De acuerdo con labores de campo, se encontró entre las pertenencias del presunto agresor una identificación oficial del INE, la cual permitió conocer que se trata de un hombre con nacionalidad mexicana.

Identifican a Julio César Jasso Ramírez como tirador en Teotihuacán (Especial)

La Fiscalía mexiquense manifestó que, una vez identificado a Julio César Jasso Ramírez, continuará realizando las indagatorias correspondientes para establecer los motivos por los que llevó a cabo el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Además, las autoridades señalaron que la causa de la muerte del agresor será determinada con base en las conclusiones de las indagatorias, sin ahondar en más detalles al respecto.

Esto toda vez que versiones de testigos apuntan a que el agresor se habría quitado la vida minutos después de haber perpetrado la balacera en la zona dende se ubica la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.