Autoridades de Sinaloa desplegaron un operativo para localizar a Juan, trabajador de N+ reportado como desaparecido el jueves 2 de abril de 2026 mientras cubría el rescate de mineros en la mina Santa Fe, en El Rosario.

El operador de dron de N+ perdió comunicación con sus compañeros tras adentrarse en una zona de monte para recuperar su equipo. Desde entonces no se ha sabido de su paradero.

Ejército, Protección Civil y Semar participan en la búsqueda, que incluye sobrevuelos con un helicóptero Black Hawk en áreas críticas.

Autoridades despliegan operativo para buscar a trabajador de N+ desaparecido que cubría rescate de mineros en Sinaloa

Este jueves 2 de abril, el trabajador de N+ identificado como Juan Díaz fue reportado como desaparecido por sus compañeros, luego de que perdieran toda comunicación con él.

Según relataron, fue cerca de las 09:30 horas cuando Juan se encontraba operando un dron para obtener imágenes aéreas de la mina Santa Fe, en el Rosario, Sinaloa.

Tras una presunta inhibición de la señal de su equipo, el trabajador se adentró en una zona de monte, a unos 500 metros del punto donde se encontraba, con el objetivo de recuperar el dispositivo de alto valor.

Sin embargo, Juan no regresó al área de concentración de medios, por lo que al pasar las horas sus compañeros notificaron la desaparición a las autoridades alrededor de las 13:00 horas.

Rescate de mineros atrapados en mina Santa Fe podría ocurrir en horas (CNPC)

Ante ello, se activó un intenso operativo de localización a partir de las 14:00 horas, conformado por elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil federal, así como brigadas de rescate del estado de Jalisco.

De igual forma, autoridades emplearon un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina (Semar), el cual realiza sobrevuelos sobre puntos geográficos críticos como el río, el cerro y el sector conocido como El Polvorín,.

No obstante, hasta las 18:30 horas del jueves 2 de abril, las autoridades no han informado sobre el paradero del trabajador de N+.

En tanto, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con la finalidad de determinar qué pudo haber causado la falla en el equipo del trabajador, y conocer si esta ocurrió accidental o si se trató de una acción intencional.