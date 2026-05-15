Scorpions tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Coming Home 2026. Aquí te decimos el precio de los boletos, fecha y preventa.

La agrupación alemana de hard rock celebra sus 60 años de trayectoria con un concierto en CDMX:

Fecha: jueves 10 de septiembre

Venta Fans: lunes 18 de mayo a las 10:00 am

Preventa Banamex: miércoles 20 de mayo a las 11:00 am

Venta general: jueves 21 de mayo a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Scorpions en CDMX: precio de los boletos en el Palacio de los Deportes

El concierto de Scorpions en el Palacio de los Deportes será el segundo de tres shows que darán en México como parte de su gira de aniversario.

La venta de boletos será a través de Ticketmaster y para la venta de fans será necesario un código que puedes obtener registrándote en la página oficial de Scorpions.

Scorpions tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa)

Hasta el momento, no se ha confirmado el precio de los boletos de Scorpions en el Palacio de los Deportes, pero el rango estaría entre 800 y 3,800 pesos.

El Palacio de los Deportes se ubica en se ubica en Añil número 667, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

La estación de Metro más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo.

Scorpions regresa a México con tres conciertos

La última presentación de Scorpions en la CDMX fue durante el festival Vive Latino 2025, donde causaron gran furor entre sus fans.

Scorpions se encuentra de gira para celebrar sus 60 años de carrera y tendrá tres conciertos en México:

7 de septiembre en Guadalajara

10 de septiembre en CDMX

13 de septiembre en Monterrey

Hasta el momento, Scorpions tiene conciertos programados en Malta, Hungría y Turquía, pero no ha anunciado fechas para otros países de Latinoamérica.