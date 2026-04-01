Aún permanecen tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, por lo que autoridades federales y equipos de rescate trabajan en una nueva estrategia para lograr su localización y rescate.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, junto con distintas dependencias federales y estatales, se prepara un nuevo plan de intervención para intentar acceder a la zona donde se encuentran los trabajadores.

Con apoyo del Puesto de Comando Unificado, integrado por fuerzas de seguridad, rescate y protección civil, se coordinan las labores para rescatar a los mineros que permanecen atrapados desde el pasado 25 de marzo.

Pese a las dificultades técnicas y las complejas condiciones del terreno, las autoridades reiteraron que continúan las acciones para intentar sacar con vida a los trabajadores, como ocurrió con José Alejandro Cástulo Colín, quien fue el primer minero rescatado tras el accidente.

En esto consiste la nueva estrategia de rescate de los 3 mineros atrapados en Santa Fe, Sinaloa

Debido a las condiciones de riesgo en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, el Gobierno de México anunció una reconfiguración de la estrategia de rescate para los tres mineros que aún permanecen atrapados.

De acuerdo con un comunicado de la CNPC, tras realizar una evaluación del entorno se detectó una complejidad extrema en la zona, derivada de la dinámica natural de la mina.

Entre los principales obstáculos se identificó la acumulación de jales con alturas superiores a 1.5 metros, así como un incremento crítico del nivel del agua hasta la bóveda, lo que ha modificado significativamente las posibilidades de ingreso para los equipos de rescate.

Ante este escenario de saturación de materiales y escurrimientos hacia las zonas bajas, las autoridades decidieron replantear la estrategia de intervención para priorizar la seguridad de las brigadas de rescate.

Entre las acciones principales contempladas en el nuevo plan destacan:

Estabilización de bóvedas y control de jales, con apoyo de equipo técnico especializado para garantizar la seguridad en las maniobras de búsqueda.

Perforación de barrenos de exploración de hasta 230 metros, con el objetivo de analizar las condiciones internas de la mina.

Implementación de sistemas de bombeo constante, para reducir el nivel del agua y facilitar el acceso de los rescatistas.

Las autoridades señalaron que estas acciones técnicas permitirán evaluar con mayor precisión la situación al interior de la mina y garantizar que los trabajos de rescate se realicen bajo condiciones de seguridad y viabilidad técnica, minimizando riesgos para las brigadas.

José Alejandro Cástulo Colín, primer minero rescatado, continúa su recuperación

Las autoridades también informaron que José Alejandro Cástulo Colín, el primer minero rescatado de la mina Santa Fe, continúa en proceso de recuperación médica y recibe atención especializada.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso con las familias de los trabajadores que aún permanecen atrapados y aseguró que se emplearán todos los recursos científicos y técnicos disponibles hasta lograr su localización.