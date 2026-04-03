Autoridades del estado de Sinaloa buscan al ingeniero de N+, Juan Díaz, quien desapareció la mañana del jueves 2 de abril de 2026.

Compañeros de Juan Díaz señalaron que el trabajador, quien cubría el rescate de mineros en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, desapareció luego de que se internó en el monte para buscar un dron que estaba operando.

Juan Díaz fue localizado la madrugada del 3 de abril de 2026 con lesiones en los pies y signos de deshidratación.

Rescate de mineros atrapados en mina Santa Fe podría ocurrir en horas (CNPC)

¿Quién es Juan Díaz? Ingeniero de N+ desaparecido en Sinaloa

De acuerdo con testimonio de sus compañeros, el ingeniero Juan Díaz era un integrante de la producción del medio N+, encargado de recopilar imágenes de distintos lugares mediante el uso de drones.

¿Qué edad tiene Juan Díaz, trabajador de N+?

Se desconoce la edad exacta de Juan Díaz, aunque se estima que tiene aproximadamente 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Díaz, trabajador de N+?

No se cuenta con la información personal de Juan Díaz, por lo que no es posible determinar si el ingeniero se encuentra casado.

¿Cuántos hijos tiene Juan Díaz, trabajador de N+?

Se desconoce si el ingeniero Juan Díaz tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Díaz, trabajador de N+?

Juan Díaz cuenta con una Ingeniería, presuntamente en Telecomunicaciones.

¿En qué ha trabajado Juan Díaz, ingeniero de N+?

Juan Díaz se desempeñaba como ingeniero operador de dron para el medio N+.

Juan Díaz? Ingeniero de N+ desaparecido en Sinaloa

El jueves 2 de abril, el trabajador de N+ Juan Díaz fue reportado como desaparecido por sus compañeros. Según indicaron, fue cerca de las 09:30 horas cuando se encontraba operando un dron cerca de la mina Santa Fe, en el Rosario, Sinaloa.

Su equipo sufrió una presunta inhibición de señal, por lo que el ingeniero se adentró en el monte, a unos 500 metros de donde se encontraba, con la intención de recuperar el dispositivo.

No obstante, Juan Díaz no regresó al área donde se encontraban sus compañeros, por lo que al paso de las horas notificaron la desaparición a las autoridades.

Derivado de este se desplegó un operativo de búsqueda por parte de autoridades federales y estatales, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Autoridades de Sinaloa ya investigan si la falla en su equipo se trató de algo accidental, o si se trató de una acción provocada con el fin de dar con el paradero del ingeniero Juan Díaz.