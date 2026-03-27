El gobernador Rubén Rocha Moya informó que cuatro mineros fueron localizados con vida tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe, en El Rosario.

De acuerdo con el mandatario, los trabajadores permanecen atrapados bajo tierra, pero reciben suministro de oxígeno y agua mientras equipos especializados avanzan en las maniobras de rescate.

El incidente ocurrió cuando colapsaron muros internos de la mina operada por Inca Azteca Gold, donde 25 personas trabajaban; 21 lograron salir y cuatro quedaron atrapadas.

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Rocha Moya detalló que tres mineros se encuentran a casi 300 metros de profundidad, mientras uno permanece a 100 metros, lo que complica las labores.

El mandatario explicó que el derrumbe se originó por el desplome de techos internos en uno de los túneles, lo que provocó el aislamiento de los trabajadores.

Protección Civil estatal indicó que los trabajadores fueron ubicados en distintos puntos del sistema subterráneo, lo que obligó a dividir las estrategias de rescate.

Mina (Unsplash)

Equipos especializados intensifican rescate con apoyo del Ejército y Fuerza Aérea

Diversos grupos de rescate integrados por especialistas, Ejército y autoridades locales se desplegaron en la zona para realizar maniobras técnicas de extracción.

Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron personal especializado al aeropuerto de Mazatlán, desde donde fueron movilizados hacia el municipio de El Rosario.

La Tercera Región Militar informó que el Batallón de Atención a Emergencias participa con equipo y personal para reforzar las labores de rescate.

Las autoridades mantienen operaciones continuas y priorizan la seguridad de los mineros, mientras se espera lograr su extracción en las próximas horas.