La organización ambientalista Selvame lanzó una convocatoria a la sociedad civil para ‘defender Mahahual’ de un proyecto turístico que se busca construir en una zona de manglares de Quintana Roo.

Esta iniciativa surge como respuesta a los planes de la naviera Royal Caribbean, cuya propuesta turística ha generado una fuerte controversia en Mahahual.

Ello debido a que acusan el posible exterminio de ecosistemas críticos en la zona, como arrecifes de corales, y la transformación radical del entorno natural en el estado de Quintana Roo.

Selvame llama a protestar ante Semarnat por proyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo

A través de redes sociales, la organización Selvame lanzó un llamado para protestar contra la construcción de un proyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo.

De acuerdo con la organización, la cita es el jueves 21 de mayo de 2026, a las 09:00 horas, teniendo como punto de reunión las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Ciudad de México (CDMX).

Estas se encuentran ubicadas sobre la avenida Ejército Nacional Mexicano 223, colonia Anáhuac I secc., en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Bajo la consigna “¡No toboganes, sí manglares!“, Selvame reclama a las autoridades que la zona natural de Mahahual no está a la venta.

Selvame convoca a marcha para ‘defender Mahahual’ de proyecto turístico en manglares de Quintana Roo (Selvame)

Los manifestantes buscan presionar a las autoridades federales para que frenen una obra que, según diversos especialistas, prioriza el lucro empresarial sobre la conservación de la biodiversidad marina.

Informes técnicos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Fondo Mundial para la Naturaleza, subrayan que la infraestructura turística impactará gravemente la zona.

Principalmente el hogar del manatí, así como extensos arrecifes que albergan cientos de especies marinas y corales protegidos.

Por ello expertos del Observatorio de Conflictos Socioambientales coinciden en que este megaproyecto se inserta en un modelo de desarrollo extractivista que desplaza a las comunidades locales y deteriora el patrimonio natural de forma permanente.