Tras más de 20 horas desaparecido, el ingeniero de N+ Juan Díaz fue localizado con vida en El Rosario, Sinaloa, luego de una intensa búsqueda en las inmediaciones de la mina Santa Fe.

La Fiscalía de Sinaloa había informado erróneamente sobre su rescate la noche del 2 de abril, hecho desmentido por conductores de N+.

Finalmente, la confirmación del hallazgo llegó la mañana del 3 de abril, cuando Danielle Dithurbide agradeció la participación de fuerzas federales en el operativo que permitió encontrarlo y trasladarlo a recibir atención médica.

“Les agradecemos con todo nuestro corazón...está bien, ha sido localizado” Danielle Dithurbide, periodista mexicana

Confirman localización con vida de ingeniero de N+

Luego de más de 20 horas desaparecido, se confirmó la localización de Juan Díaz, ingeniero de N+ desaparecido el 2 de abril en las inmediaciones de la mina Santa Fe.

Así lo informó Danielle Dithurbide desde su noticiero, quien agradeció " a las fuerzas federales, a los elementos de la Defensa Nacional que participaron en esta búsqueda y ahora exitoso rescate"

“Esta mañana elementos de la Defensa Nacional encontraron con vida y bien a nuestro compañero Juan Díaz, operador de dron que participa en la cobertura de los minero atrapados en la mina Santa Fe en Sinaloa. Danielle Dithurbide, periodista mexicana

#ÚltimaHora | La Secretaría de la Defensa Nacional acaba de encontrar bien y con vida a nuestro compañero el Ing. Juan Díaz, operador de dron. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/93AnV6nJKh — NMás (@nmas) April 3, 2026

Desmienten supuesta localización de ingeniero de N+ desaparecido en mina de Santa Fe

Noelia Jiménez, así como Enrique Acevedo, desmintieron la supuesta localización del ingeniero Juan Díaz, quien operaba un dron como parte de la cobertura del rescate de mineros de Santa Fe.

La conductora Noelia Jiménez reiteró que fueron las propias autoridades quienes aseguraron que el ingeniero desaparecido había sido localizado, hecho que calificó como falso.

Para las 10:40 horas de la noche, Juan Díaz sumaba ya 12 horas desaparecido.

“Fueron las propias autoridades estatales de Sinaloa las que aseguraron que el ingeniero Juan Díaz había sido ubicado. Falso. Nuestro compañero lleva más de 12 horas extraviado” Noelia Jiménez

Desmienten localización de ingeniero de N+ (Noelia Jiménez/ X)

Por su parte, Enrique Acevedo resaltó que el informe de las autoridades de Sinaloa sobre su presunto traslado a un hospital de El Rosario “resultó ser falso”.

Este llamado fue replicado en el primer noticiero matutino de N+ del 3 de abril.

“Nuestro compañero el ingeniero Juan Díaz del área de camarógrafos de N+ cumple más de 12 horas extraviado en las inmediaciones de la mina Santa Fe en Sinaloa, donde acompañaba al equipo que cubre las labores de rescate de los mineros atrapados en ese lugar. El dron que operaba durante una transmisión en vivo a las 10:30 de la mañana se desplomó aparentemente afectado por un inhibidor de señal. El ingeniero Díaz fue a buscar el aparato y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él” Enrique Acevedo, conductor de N+

El ingeniero Juan Díaz, del área técnica de N+, se extravió en las inmediaciones de la mina Santa Fe, en Sinaloa; en su búsqueda participan elementos de la Defensa, Marina y de Seguridad federal. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por… pic.twitter.com/nuL5mD2CTZ — NMás (@nmas) April 3, 2026

N+ pide colaboración de comunidades en Sinaloa para localizar al ingeniero desaparecido en mina Santa Fe

Por otra parte, N+ hizo un llamado a las comunidades del sur de Sinaloa para localizar al ingeniero Juan Díaz, y lograr dar con su paradero, pese al entorpecimiento en su búsqueda por el anuncio falso de su localización.

“Desde aquí pedimos urgentemente la colaboración de los habitantes de las comunidades del sur de Sinaloa para encontrar a Juan Díaz y hacemos un llamado a las autoridades municipales y estatales para que se conduzcan con seriedad y celeridad en sus investigaciones” Enrique Acevedo, conductor de N+

Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades de Sinaloa, así como de El Rosario, donde se localiza la mina Santa Fe, a conducir las investigaciones para la localización de su compañero “con seriedad y celeridad”.

De acuerdo con el informe dado por Enrique Acevedo, durante la noche del 2 de abril ya se había sumado a la búsqueda de Juan Díaz: