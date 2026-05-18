La Final del Clausura 2026 de la Liga MX enfrentará a Pumas vs Cruz Azul, y a continuación te compartimos los días y horarios de los partidos de la Liguilla.

Por reglamento, la ida de la Final de la Liga MX debe jugarse el día jueves 21 de mayo, mientras que el domingo 24 de mayo será el partido definitivo por el título.

Cruz Azul vs Pumas | Ida, 21 de mayo; 20 hrs

Pumas vs Cruz Azul | Vuelta, 24 de mayo; 19 hrs

Día y horario del partido de ida de la Final del Clausura 2026

El partido de ida de la Final de la Liga MX se jugará el día 21 de mayo, en un horario por confirmar de las 20 horas.

Cruz Azul vs Pumas | Ida, 21 de mayo | 20 horas | Estadio Ciudad de los Deportes (por confirmar)

Cruz Azul eliminó a Chivas en las semifinales de la Liga MX (Adrian Macias / MEXSPORT)

Día y horario de la Final de vuelta del Clausura 2026

La Final de vuelta de la Liga MX se jugará el domingo 24 de mayo en un horario por confirmar de las 19 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs Cruz Azul | Vuelta, 24 de mayo, 19 hrs | Estadio CU

Pumas venció a Pachuca en la semifinal de la Liga MX (Adrian Macias / MEXSPORT)

Así llegaron Pumas y Cruz Azul a la Final de la Liga MX

Pumas avanzó a la Final del Clausura 2026 después de eliminar en las semifinales el Pachuca, el domingo 17 de mato en Ciudad Universitaria.

Tras ganar 1-0 el partido de vuelta, Pumas clasificó a la Final del Clausura 2026 gracias a su mejore posición en el torneo, pues el marcador global quedó 1-1.

Cruz Azul llegó a la Final de la Liga MX luego de ganar 2-1 a Chivas en el partido de vuelta de las semifinales en el Estadio Jalisco.

El marcador global terminó 4-3 a favor de Cruz Azul, luego del 2-2 en la semifinal de ida.