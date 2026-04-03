La Secretaría de la Defensa Nacional compartió imágenes del rescate del ingeniero de N+ Juan Díaz, quien desapareció en El Rosario, Sinaloa mientras buscaba un dron que operaba durante una transmisión en vivo.

Juan Díaz fue localizado con lesiones en los pies y signos de deshidratación la madrugada del viernes 3 de abril de 2026 por elementos de Fuerzas Especiales.

Imágenes del rescate del ingeniero de N+ en Sinaloa (@Defensamx1/ X)

Para su búsqueda se desplegaron 496 efectivos, helicópteros, drones y binomios caninos.

Tras recibir atención médica, Juan Díaz fue trasladado a la Fiscalía de Sinaloa para rendir declaración.

Imágenes del rescate del ingeniero de N+ en Sinaloa (@Defensamx1/ X)

Sedena localiza a ingeniero de N+ con lesiones y deshidratación

Luego de recibir atención médica de emergencia por signos de deshidratación, el ingeniero de N+ Juan Díaz Medina, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en Mazatlán para presentar su declaración sobre los hechos.

De acuerdo con la Sedena, se realizó un despliegue de 496 efectivos, así como:

5 binomios de búsqueda de personas

3 helicópteros UH-60 con visión nocturna

15 drones de los que uno tiene cualidades térmicas

1 célula de inteligencia

60 vehículos

Con este despliegue, se logró “la localización con vida de Juan Díaz Medina en buen estado de salud”, aunque tenía lesiones en los pies y presentaba signos de deshidratación.

Ingeniero de N+ es rescatado por Sedena

Juan Díaz se separó de su equipo en El Rosario, Sinaloa, luego de una transmisión en vivo sobre el rescate de los mineros de Santa Fe para buscar el dron que operaba luego de que este se desplomara.

El operador del dron fue visto por última vez por su equipo a las 10:30 horas. permaneció desparecido casi 20 horas antes de ser localizado por elementos de la Sedena.

Tras su atención médica, se le vio caminando sin problemas y con buen aspecto de salud; presentará la declaración de lo ocurrido ante la Fiscalía de Sinaloa.