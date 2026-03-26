Un derrumbe ocurrido la tarde del miércoles 25 de marzo de 2026 en una mina de la comunidad de Chele, sindicatura de Cacalotán, Sinaloa, dejó atrapados a 11 trabajadores.

Siete de ellos fueron rescatados por compañeros y pobladores, pero cuatro continúan bajo tierra más de 24 horas después del accidente.

Familiares denuncian que la empresa intentó manejar la situación de manera discreta y no notificó de inmediato a las autoridades, lo que ha complicado las labores de rescate y aumentado la preocupación en la comunidad.

Crece la preocupación por trabajadores atrapados en mina de Sinaloa

De acuerdo con testimonios de familiares y pobladores, el secretismo con autoridades tras lo sucedido complicó las labores de organización.

La preocupación va en aumento por la seguridad de los cuatro mineros que continúan atrapados.

Y es que sin la participación de cuerpos de rescate estatales o municipales las primeras acciones de extracción se tuvieron que hacer con apoyo de los pobladores y demás mineros.

Hasta el momento autoridades sinaloenses no se han pronunciado al respecto del derrumbe en la mina de Chele.

Así como se desconoce el estado de salud de los trabajadores que fueron rescatados o las condiciones bajo las que fueron hallados.