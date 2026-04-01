Autoridades federales informaron que el rescate de tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, en el estado de Sinaloa, podría ocurrir en las próximas horas.

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, esto debido a que los equipos de rescate han logrado avanzar hasta situarse a pocos metros de la zona donde se presume se encuentran los mineros.

Autoridades estarían a metros de rescatar a mineros atrapados en mina Santa Fe

Durante su presencia en la mina Santa Fe el martes 31 de marzo, Laura Velázquez Alzúa externó su confianza en que los tres mineros que permanecen atrapados sean rescatados en las siguientes horas.

Puntualmente, la titular de Protección Civil federal estimó que los equipos de rescate, entre Bomberos y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), estarían a aproximadamente 15 metros de donde estarían los mineros.

Velázquez Alzúa señaló que fue gracias al rescate del minero José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, ocurrido durante la madrugada del lunes 30 de marzo, que los rescatistas lograron avanzar en sus tareas de búsqueda.

Rescate de mineros atrapados en mina Santa Fe podría ocurrir en horas (CNPC)

Esto luego de que el testimonio del minero permitió a los equipos de rescate tener una idea más precisa de la zona en donde estarían ubicados los otros tres mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe.

De acuerdo con la información obtenida, los tres hombres estarían en una zona con pendiente, lo que habría ayudado a que se resguardaran del derrumbe.

Velázquez Alzúa añadió que Bomberos de Jalisco se sumarán a las labores de localización, por lo que reiteró su confianza en que las próximas horas se tenga información sobre el rescate de los mineros.