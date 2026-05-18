Parte del plafón en la estación Río San Joaquín del Metro CDMX se desplomó sin que se reportaran lesionados.

De acuerdo con reportes de los usuarios, el hecho ocurrió la noche del domingo 17 de mayo, sobre las escaleras del acceso principal de la estación de la Línea 7 del Metro CDMX.

Se desploma plafón en estación del Metro CDMX Río San Joaquín (@MetroCDMX/ X)

Se cae plafón en estación Río San Joaquín de Línea 7 Metro CDMX

La noche del domingo alrededor de un metro y medio cuadrado del plafón de la estación Río San Joaquín de la Línea 7 se desprendió, sobre el inicio de un tramo de escaleras eléctricas.

El hecho fue captado por usuarios, quienes mostraron escombros estorbando el acceso a las escaleras rumbo a los andantes de esta estación del Metro CDMX.

Se desploma plafón en estación del Metro CDMX Río San Joaquín (@MetroCDMX/ X)

Ante el reporte de los usuarios, Protección Civil de la CDMX, así como del Sistema de Transporte Colectivo (STC) arribaron al lugar para realizar la revisión correspondiente, así como para retirar los escombros.

El Metro CDMX informó que se acordonó la zona para atender el reporte “de desprendimiento de un plafón en el acceso principal” de la estación.

Asimismo, resaltó que se retiraron los escombros para realizar la inspección correspondiente y los trabajos de reparación.

Hasta el momento no se ha informado cuál fue la causa de este desprendimiento del plafón dentro de la estación Río San Joaquín.