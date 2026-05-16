La organización ambiental, Santuario Ajolote, alertó sobre vertidos de agua negra en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX) en los que vive la especie y por los cuales su supervivencia está en peligro.

De acuerdo con lo acusado por los activistas, son al menos 17 mil drenajes los que descargan aguas residuales y desechos domésticos de manera directa en los canales donde habita el ajolote.

Debido a ello, señalaron que se ha detectado contaminación fecal en las aguas de los canales, así como bacterias coliformes e incluso la presencia de metales pesados.

Activistas alertan por presencia de aguas negras en canales de Xochimilco donde habitan ajolotes

El ajolote mexicano, especie catalogada en peligro crítico de extinción, se encuentra bajo amenaza, pues se alertó sobre la presencia de aguas negras en canales de Xochimilco en los que habita.

Al respecto, activistas del Santuario Ajolote denunciaron que en San Gregorio Atlapulco, miles de drenajes descargan aguas negras directamente en los canales, comprometiendo la permanencia de la especie endémica.

Sobre la situación, señalaron que se tienen registros sobre la existencia de al menos 17 mil conexiones irregulares que vierten residuos domésticos en el sistema hídrico de la zona, agravando la vulnerabilidad del hábitat natural.

Ajolotes (Ciudad de Kassel)

Ante los hechos, la organización responsabilizó a autoridades de la alcaldía Xochimilco y de la Secretaría del Medio Ambiente por la falta de vigilancia y control en el manejo de los drenajes urbanos.

Asimismo, los activistas exigieron la puesta en marcha de medidas urgentes con las que se puedan detener los vertidos, restaurar las chinampas afectadas y garantizar la protección del patrimonio natural y cultural de la zona.

Advierten que vertidos de agua negra en canales de Xochimilco ha provocado altos niveles de contaminación

Al advertir sobre el peligro bajo el que se encuentran los ajolotes por la presencia de aguas negras en su hábitat, los activistas señalaron que en los canales de Xochimilco se han detectado altos niveles de contaminación.

En específico, los especialistas acusan que en muestras del agua de los canales se ha detectado materia fecal, presencia de bacterias coliformes y rastros de metales pesados.

La degradación del ecosistema, señalan, ha provocado la pérdida de chinampas y humedales, reduciendo la biodiversidad y afectando directamente la cadena alimenticia de la que depende el ajolote mexicano.

Xochimilco (Gobierno de la CDMX / Mexico City)

Especialistas advierten que, de continuar los vertidos, la especie enfrentará un riesgo irreversible de desaparición en su hábitat natural, con consecuencias ecológicas y culturales para la CDMX.

Pese a la situación, hasta el momento ni la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX ni la alcaldía Xochimilco han emitido una postura oficial sobre las acciones para atender la contaminación de los canales.