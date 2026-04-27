Luego de más de un mes de intensas labores, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el cuarto y último minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario.

El descubrimiento informado por la Coordinación Nacional de Protección Civil(CNPC), ocurrió la madrugada de este lunes 27 de abril, tras 33 días tras 783 horas de trabajos ininterrumpidos desde el derrumbe registrado el pasado 25 de marzo.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝘆 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲, 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/7bsaWIrAoY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

Terminan labores tras localizar al último minero

Con este hallazgo concluyen oficialmente las labores de búsqueda de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras el colapso en la mina, provocado por el rompimiento de una presa de jales que inundó los túneles con lodo y agua.

En el operativo participaron cerca de 389 elementos de distintas instituciones federales y estatales, quienes enfrentaron condiciones extremas para avanzar en las galerías inundadas.

De acuerdo con autoridades, tras la localización del cuerpo se activaron los protocolos correspondientes con la Fiscalía de Sinaloa para su recuperación y entrega a familiares.

Cabe recordar que, tras el accidente, dos mineros fueron rescatados con vida, mientras que otros dos —incluido el último localizado— fueron hallados sin vida durante el avance de las maniobras.

El caso de la mina Santa Fe mantuvo la atención nacional durante semanas, debido a la complejidad del rescate y las esperanzas de encontrar con vida al último trabajador atrapado.