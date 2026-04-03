Juan Díaz, ingeniero de N+, fue localizado con vida el 3 de abril de 2026 tras permanecer más de 20 horas desaparecido en las inmediaciones de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

El especialista se había internado en la zona montañosa para recuperar un dron que operaba durante la cobertura del rescate de mineros.

Autoridades estatales confirmaron su hallazgo y traslado para recibir atención médica, mientras la Fiscalía de Sinaloa investiga si la falla en el equipo fue accidental o resultado de una acción intencional.

Confirman localización con vida de ingeniero de N+: Juan Díaz

Luego de más de 20 horas desaparecido, se confirmó la localización de Juan Díaz, ingeniero de N+ desaparecido el 2 de abril en las inmediaciones de la mina Santa Fe.

Así lo informó Danielle Dithurbide desde su noticiero, quien agradeció " a las fuerzas federales, a los elementos de la Defensa Nacional que participaron en esta búsqueda y ahora exitoso rescate"

“Esta mañana elementos de la Defensa Nacional encontraron con vida y bien a nuestro compañero Juan Díaz, operador de dron que participa en la cobertura de los minero atrapados en la mina Santa Fe en Sinaloa. Danielle Dithurbide, periodista mexicana

A las 7:22 horas del viernes 3 de abril, la conductora de N+ confirmó la localización del ingeniero de N+ extraviado en El Rosario, Sinaloa.

“Les agradecemos con todo nuestro corazón...está bien, ha sido localizado” Danielle Dithurbide, periodista mexicana

#ÚltimaHora | La Secretaría de la Defensa Nacional acaba de encontrar bien y con vida a nuestro compañero el Ing. Juan Díaz, operador de dron. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/93AnV6nJKh — NMás (@nmas) April 3, 2026

Localizan con vida a Juan Díaz, ingeniero de N+, desaparecido cerca de la mina Santa Fe

Autoridades del estado de Sinaloa confirmaron la localización con vida de Juan Díaz, reportado como desaparecido en los alrededores de la mina Santa Fe en El Rosario.

Según precisaron, el ingeniero de N+ fue hallado durante los operativos de búsqueda que se realizaron en la zona de monte cerca de la mina Santa Fe.

Luego de lograr ubicarlo, los servicios de rescate le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron hasta el punto de reunión donde se encontraban los medios de comunicación, así como brigadas de los servicios de emergencia.

¿Quién es Juan Díaz? Ingeniero de N+ desaparecido en Sinaloa (N+ )

Juan Díaz desapareció la mañana del 2 de abril luego de que se internó que la montaña con la intención de recuperar su dron, el cual se presume cayó a 500 metros de donde se encontraba tras sufrir una intermitencia en su señal.

Testimonios indicaron a las autoridades que Juan Díaz fue en búsqueda de su dron; sin embargo, este no regresó y con el paso de las horas generó alarma entre sus compañeros.

Debido a esto, la Fiscalía de Sinaloa ya investiga si la intermitencia en su equipo de trabajo ocurrió por una falla en el mismo, o si se trató de una acción intencional por parte de personas desconocidas.