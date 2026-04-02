A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que está en contacto con las familias de los mineros atrapados en la mina Santa Fe de Sinaloa.

“Con comunicación directa y permanente, nuestra titular Laura Velázquez Alzúa explica a los familiares de los mineros (...) las acciones realizadas hasta ahora en las labores de rescate” Coordinación Nacional de Protección Civil

A través de varias publicaciones, el organismo refirió que su titular, Laura Velázquez Alzúa, está informando a los familiares sobre las acciones que se llevan a cabo en la zona.

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer parte de las acciones que se despliegan en la mina Santa Fe para continuar con la búsqueda de los mineros atrapados.

Titular de Protección Civil mantiene contacto con familias de mineros atrapados

El miércoles 25 de marzo, se registró un accidente al interior de la mina Santa Fe, en Sinaloa tras el colapso de una presa de jales por el que varios mineros quedaron atrapados.

A una semana del incidente, la Coordinación Nacional de Protección Civil del gobierno federal destacó que continúan los trabajos de búsqueda y se mantiene comunicación con las familias de los mineros.

Laura Velázquez Alzúa en trabajos de rescate en mina Santa Fe (@CNPC_MX/X)

En un primer mensaje, la dependencia federal refirió que su titular, Laura Velázquez Alzúa, se mantiene atenta de las acciones desde el Puesto de Comando en El Rosario, Sinaloa.

Desde el sitio, la funcionaria ha establecido comunicación constante con los familiares, a quienes les ha explicado sobre las acciones de rescate que se han puesto en marcha hasta el momento.

Lo anterior, indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil, es una muestra del compromiso del gobierno federal para dar seguimiento al trabajo sin descanso para recuperar a los mineros atrapados.

Protección Civil continúa en acciones rescate de mineros atrapados

Tras asegurar que se mantiene en contacto con las familias de mineros atrapados en Sinaloa, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre los trabajos de rescate que se realizan.

En un par de mensajes, el organismo señaló que junto a elementos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su personal desplegó un nuevo recorrido dentro de la mina Santa Fe.

Trabajos de búsqueda en mina Santa Fe (@CNPC_MX/X)

Sobre las acciones, la coordinación aseveró que se busca generar mejores condiciones para seguir avanzando en las labores para la localización de los mineros que no han sido localizados.

Asimismo, señaló que personal de la Sedena, Guardia Nacional y Semar, colabora con el llenado de costales para contener el material dentro de las galerías y evitar que se propague a más áreas.