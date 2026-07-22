El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó las condiciones generadas para el desarrollo de la industria minera, luego de que el estado se mantuviera como líder nacional en producción de fluorita durante mayo de 2026.

De acuerdo con la Estadística de la Industria Minerometalúrgica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad produjo 45 mil 812 toneladas de fluorita, lo que representó un crecimiento anual de 1.4 por ciento.

El reporte señala que San Luis Potosí concentra la mayor producción de este mineral en el país, impulsada, entre otros factores, por el yacimiento ubicado en el municipio de Zaragoza.

Producción de cobre crece 56.4% en San Luis Potosí

El desempeño más destacado de la actividad minera potosina se registró en la producción de cobre, que alcanzó 2 mil 360 toneladas, equivalente a un crecimiento anual de 56.4 por ciento respecto a mayo de 2025.

Con este resultado, San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar nacional, únicamente por debajo de Sonora y Zacatecas.

En tanto, la producción de zinc fue de mil 600 toneladas, cifra que colocó a la entidad en la cuarta posición nacional.

San Luis Potosí lidera producción nacional de fluorita. (cortesía )

San Luis Potosí también destaca en producción de plata

La producción de plata alcanzó 13 mil 454 kilogramos, lo que representó un incremento anual de 19.4 por ciento.

Con este volumen, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, detrás de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora.

De acuerdo con el INEGI, estos resultados reflejan la importancia de la actividad minera para el estado, al contribuir al empleo, fortalecer las cadenas productivas y favorecer el crecimiento económico de las distintas regiones de la entidad.