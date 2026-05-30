Jesús Guillermo, exlíder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Zacatecas fue detenido por extorsión.

Como apunta la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, Jesús Guillermo es señalado de extorsionar a los empresarios locales, con incremento de precios en materiales de construcción.

Desde julio 2025, Jesús Guillermo había sido separado de sus actividades en la CATEM, sin embargo, se señala que el exlíder siguió operando bajo un nuevo esquema de extorsión.

Jesús Guillermo, exlíder de CATEM Zacatecas es detenido por extorsión

Tal como dio a conocer la Fiscalía de Zacatecas en sus redes sociales, Jesús Jesús Guillermo, ex líder de CATEM en el estado, fue detenido en el municipio de Guadalupe.

Exlíder de CATEM Zacatecas es detenido por el delito de extorsión (Fiscalía de Zacatecas)

La Fiscalía menciona que Jesús Guillermo contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, por lo que quedó a disposición de las autoridades.

La detención se llevó a cabo de parte de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto en coordinación a la Unidad Nacional Antisecuestro y Antiextorsión.

Lo que se ha dado a conocer sobre el caso es que los empresarios de Zacatecas denunciaron al exlíder de CATEM Zacatecas debido a que aumentaron los costos de materiales y servicios.

Tanto en materiales de construcción como arena, grava y piedra, como transporte, extorsión que habría continuado con el grupo Federación Todos Unidos por Zacatecas.

Tras la denuncia, CATEM cesó a Jesús Guillermo como líder del sindicato, para deslindar a los trabajadores bajo su responsabilidad del delito de extorsión agravada.