Un juez de control ordenó la vinculación a proceso en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores, quien fue detenida debido a acusaciones de incurrir en presunto peculado.

Durante la audiencia que se celebró la mañana del jueves 9 de julio, el impartidor de justicia también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que se le había fijado semanas atrás.

Cabe destacar que la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, es señalada por presunto peculado y ejercicio abusivo de funciones por irregularidades financieras detectadas durante su administración.

Tania Flores Guerra (Michelle Rojas)

Tania Flores fue vinculada a proceso

Luego de que Tania Flores fue detenida el 4 de julio en la colonia San Agustín, municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, la exalcaldesa de Múzquiz, Cohuila, fue vinculada a proceso.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción aportó datos de prueba contra la exalcaldesa.

Ante ello, el juez de control determinó que los elementos son suficientes para determinar la posible responsabilidad de Tania Flores en el delito de peculado, por lo que ordenó su vinculación a proceso.

Tania Flores Guerra (Redes sociales)

De la misma forma, el impartidor de justicia dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al considerar que existe un riesgo de huida por parte de la la ex presidenta municipal.

Aunado a lo anterior, estableció un plazo de 6 meses para que la Fiscalía Anticorrupción dé por concluida la investigación complementaria de los hechos.

¿De qué se le acusa a Tania Flores?

La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ha informado que en su administración, Tania Flores habría incurrido en los delitos de peculado y abuso de funciones, por presuntas irregularidades financieras.

En específico, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportaron las siguientes inconsistencias al realizar sus revisiones anuales:

Ejercicio 2024: Irregularidades financieras por más de 23 millones de pesos, incluyendo pagos sin documentación y violaciones a la Ley de Adquisiciones

Ejercicio 2023: Observaciones por inconsistencias en el manejo de 3.6 millones de pesos

Ejercicio 2022: Anomalías en el uso de 1.4 millones de pesos

En torno a las irregularidades, los informes de las dependencias refieren que se detectaron pagos sin documentación, adquisiciones irregulares y obras con sobrecostos o sin evidencia de ejecución.

En conjunto, se ha dado a conocer que por el manejo inconsistente de los recursos públicos en el gobierno de Tania Flores, el monto total de gatos sin comprobar asciende a los 29.6 millones de pesos.