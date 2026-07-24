La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca difundió un nuevo video del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva.

Las imágenes dadas a conocer por la Fiscalía de Oaxaca, permitieron conocer la ruta que siguieron los asesinos para llegar a Francisco Alejandro Leyva y luego huir de la escena del crimen.

Así ocurrió el asesinato de Francisco Alejandro Leyva, según nuevo video de la Fiscalía de Oaxaca

En conferencia de prensa, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer un nuevo video que aporta mayor información del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva.

De acuerdo con la revisión de varias horas de material por parte de las autoridades, los asesinos del periodista Francisco Alejandro Leyva fueron ubicados desde 90 minutos antes del crimen, apareciendo por primera vez en la conocida rotonda de Viguera.

Fiscalía de Oaxaca difunde nuevo video del asesinato de Francisco Alejandro Leyva (Captura / Fiscalía de Oaxaca)

Los dos criminales vigilaron el sector de San Lorenzo Cacaotepec minuciosamente antes de concretar la agresión por varios minutos.

Posteriormente, a las 10:52 de la mañana, ambos arribaron a bordo de una motocicleta a donde se encontraba la víctima para cometer el asesinato.

El video muestra que uno de los individuos, oculto tras un cubrebocas, fingió hablar por celular para acercarse a Francisco Alejandro Leyva y luego dispararle en varias ocasiones.

Tras estos hechos, ambos huyeron en motocicleta mediante rutas de terracería hasta abordar un vehículo Peugeot de modelo reciente sin placas.

Durante su escape hacia la carretera internacional, los asesinos destruyeron el arma del crimen para dispersar sus piezas en el camino.

No obstante, La Fiscalía de Oaxaca indicó que gracias a la labor pericial se han logrado recuperar componentes críticos como resortes y fragmentos de la empuñadura.

Se espera que esto pueda aportar datos científicos vitales para la identificación de los responsables, con el fin de que se haga justicia por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva.