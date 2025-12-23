Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, por Morena y Partido Verde, fue vinculada a proceso por el presunto delito de abuso de funciones durante su administración.

Este martes 23 de diciembre, una jueza determinó que existen las pruebas suficientes para que el caso en contra de Tania Flores Guerra por abuso de funciones continúe.

Pero ¿quién es Tania Flores Guerra? Te decimos todo lo que se sabe de la exalcaldesa del Melchor Múzquiz, municipio del estado de Coahuila, vinculada a proceso.

Vinculan a proceso a exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila por abuso de funciones (Eduardo Díaz)

¿Quién es Tania Flores Guerra?

Tania Vanessa Flores Guerra es una mujer política originaria de Coahuila militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que actualmente se encuentra en medio de un proceso judicial.

En sus redes sociales, Tania Flores Guerra se autodefine como “empresaria, mamá y deportista” y tras su detención, hace unas semanas, ha tenido poca presencia en sus perfiles.

¿Qué edad tiene Tania Flores Guerra?

Tania Flores Guerra tendría 42 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Tania Flores Guerra?

Tania Flores Guerra habría nacido el 3 de mayo, por lo que su signo zodiacal es Tauro.

¿Tania Flores Guerra está casada?

Tania Flores Guerra está casada.

¿Tania Flores Guerra tiene hijos?

De acuerdo con sus redes sociales, Tania Flores Guerra tiene tres hijos.

¿Qué estudió Tania Flores Guerra?

Tania Flores Guerra estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y no hay información de que haya cursado estudios de posgrado.

¿Cuál fue la trayectoria de Tania Flores Guerra?

Tania Flores Guerra lleva varios años dentro de la política y su trayectoría incluye lo siguiente:

En 2017 fue candidata a la presidencia municipal de Múzquiz

Regidora municipal en Múzquiz de 2019 a 2021

Diputada plurinominal en el Congreso de Coahuila de entre 2021 y 2023

De 2022 a 2024 fue alcaldesa de Múzquiz por Morena

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila fue vinculada a proceso

Este martes 23 de diciembre, una jueza determinó vincular a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila por el presuento delito de abuso de funciones.

La exalcaldesa postulada por Morena y Partido del Trabajo fue señalada desde hace semanas por presuntas irregularidades durante su administración como asignaciones directas de obra pública.

La jueza fijó un plazo inicial de dos meses para realizar la investigación complementaria y se podrá ampliar hasta seis meses. Tania Flores Guerra seguirá su proceso en libertad.

Como medida cautelar, la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila tendrá que presentarse ante la autoridad judicial periódicamente hasta su próxima audiencia, que aún no se ha definido.

Cabe mencionar que pese a que ya fue vinculadaa proceso, Tania Flores Guerra asegura que está siendo víctima de persecución política por parte del gobernador Manolo Jimémez, del PRI.