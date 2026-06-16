Citalli Hernández advirtió que no es el mejor momento para que el senador Enrique Inzunza participe en las encuestas internas rumbo a la elección de coordinadores de los comités en defensa de la Transformación y eventuales candidaturas para 2027.

“Es subjetivo… en términos de opinión pública, seguramente no es su mejor momento de reputación… hay una necesidad de tener elementos objetivos que nos permitan saber si las acusaciones que les persiguen a ambos tiene elementos de prueba…” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena subrayó que Morena busca perfiles con buena reputación y sin señalamientos.

La convocatoria de Morena saldrá el 17 de junio y el registro se abrirá del 22 al 24 de junio.

Citlalli Hernández da fechas de convocatoria y proceso de selección de coordinadores de la transformación

Citlalli Hernández confirmó que el lunes 22 de junio inicia el registro previa convocatoria de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para competir por el nombramiento de coordinador de comités en defensa de la Transformación.

La convocatoria de Morena saldrá el miércoles 17 de junio y el registro presencial o digital será del 22 al 24 de junio.

El proceso de selección incluye una encuesta telefónica para conocer su posicionamiento, la cual se realizará después de tareas de difusión mediante asambleas.

Posteriormente se hará una encuesta en vivienda para definir a los coordinadores, dicha encuesta se levantará la semana del 20 de julio.

No se dejará de lado la investigación aprobada para que la realícele el Gabinete de Seguridad y también contará para elegir coordinador o coordinadora en los 17 estados que tendrán elecciones en 2027.

Morena cambia este criterio en encuestas para elección de candidatos

En el caso de Enrique Inzunza, Citlalli Hernández dijo que para elegir eventualmente a candidatos ya no usarán solo el criterio de quién es más conocido y ahora pasarán a considerar a personas “con mejor opinión” y que “no tengan cola que les pisen”.

Agregó que además de seleccionar a quienes tengan mejor opinión y reputación, también deberán pasar por el filtro de investigación por parte del Gabinete de Seguridad.