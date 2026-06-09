Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones de la Comisión Permanente durante el resto del periodo de receso, confirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

Según detalló, la decisión tiene el objetivo de evitar que se haga “un show mediático” con su presencia en la Comisión Permanente, además de que no es obligatoria la asistencia del senador sinaloense.

“Por estrategia, determino quiénes son de los dieciocho, los nueve que van a asistir. Y yo he considerado por inteligencia pública, por prudencia, por privilegiar la discusión y el debate legislativo, y no el show mediático como el show protagónico, y convertir el Senado en un circo”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Ignacio Mier también indicó que Enrique Inzunza continúa recibiendo su dieta y que su pago se le entrega mediante un cheque, debido a que no está sujeto a un proceso judicial pese a la acusación de Estados Unidos.

Ignacio Mier niega que Enrique Inzunza esté oculto y acusa ataques políticos (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ignacio Mier no convocará a Enrique Inzunza a la Comisión Permanente para evitar un “show mediático”

En entrevista con medios, el senador Ignacio Mier descartó en definitiva la presencia de Enrique Inzunza en el resto de las sesiones que se realizarán de la Comisión Permanente para, según dijo, evitar un show mediático.

Agregó que no es necesaria su presencia porque tiene a 18 legisladores registrados con la opción de convocar a nueve, lo que no hace obligatoria la asistencia del senador por Sinaloa.

Sin embargo, recalcó que la exclusión de Enrique Inzunza no constituye una sanción formal ni conlleva la pérdida de derechos políticos legislativos para el senador.

Enrique Inzunza Cázarez, senador. (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Enrique Inzunza continuará cobrando dietas y pagos mediante cheques

Sobre el tema de pagos, Ignacio Mier confirmó que Enrique Inzunza cobra puntualmente su dieta a través de un cheque, luego de que la UIF le congelara las cuentas de manera preventiva por la acusación de Estados Unidos.

“Nosotros no podemos actuar de manera unilateral si no hay un requerimiento de carácter judicial, oficial, formal, jurisdiccional, y no lo tenemos. Como a muchos senadores que optan no por la transferencia, sino por el cheque”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Señaló que es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con la Mesa Directiva, que los apoyos económicos y las dietas de los senadores no sean vulneradas sin un proceso judicial.

Es de recordar que autoridades de Estados Unidos señalan a Enrique Inzunza por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, sin que hasta ahora exista alguna resolución judicial en México en su contra.