Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que la gente y el partido Morena definirán cómo se eligirán las candidaturas rumbo a las elecciones 2027, incluido el caso del senador Enrique Inzunza.

“Lo decidirá la gente y el propio partido, si se registra o no se registra… ya lo decidirá Morena. No es una opinión personal, tiene que ser a partir de la definición que tiene Morena… quién se presenta... cuáles son los antecedentes… igual que lo haría… cualquier otro partido político…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse durante su conferencia mañanera de este 17 de junio sobre una eventual candidatura de Enrique Inzunza pues dijo no se trata de decisiones personales sino de criterios que toman casa uno de los partidos.

Enrique Inzunza se baja de aspiraciones por Sinaloa y prefiere seguir como senador

Esta misma mañana, Enrique Inzunza dijo en su cuenta de X que completará su labor como senador de Morena hasta su término, es decir, hasta 2030.

Este trabajo que le falta cumplir por alrededor de cuatro años lo hará, dijo, con “puntualidad, compromiso y decoro”.

El senador de Morena por Sinaloa agregó que su causa seguirá siendo la consolidación de un Estado de Bienestar.

Morena promete priorizar buena reputación de aspirantes

La respuesta de Enrique Inzunza se da ante las declaraciones el día anterior de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, quien dijo que se priorizará a los perfiles que tengan mayor opinión positiva dejando de lado el criterio de quién es más conocido.

Hernández detalló que en términos de opinión publica Enrique Inzunza no tenía una buena reputación en estos momentos.

Además, consideró que si Enrique Inzunza se inscribía en la convocatoria que abre este 17 de junio, la Comisión que dirige evaluaría la situación.