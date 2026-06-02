Ariadna Montiel defendió que Enrique Inzunza no se separe de su cargo en la Cámara de Senadores, al asegurar que ha cumplido con las investigaciones abiertas en su contra.

“El senador tomará su decisión (sobre la solicitud de licencia)... o no”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Durante su conferencia semanal, Aruadna Montiel descartó que Enrique Inzunza vaya a ser expulsado del partido, pues esperan pruebas concretas de la FGR antes de tomar decisiones.

La dirigente nacional de Morena también justificó su ausencia en la Comisión Permanente, señalando que es correcto que no participe mientras enfrenta señalamientos de Estados Unidos.

Ariadna Montiel defiende permanencia de Enrique Inzunza en el Senado

Ariadna Montiel fue cuestionada sobre la ausencia y falta de licencia de Enrique Inzunza, que aseveró, es una decisión del legislador el no separarse del Senado.

Afirmó que a diferencia de otros funcionarios señalados que sí se separaron fue debido a que fueron electos por el voto, decisión que Morena reconoce señaló Ariadna Montiel.

Esto derivado de que se apartaron del gobierno para atender las investigaciones, lo cual fue reconocido por Ariadna Montiel y que Enrique Inzunza hizo de manera similar.

La dirigente explicó que Enrique Inzunza ha cumplido con las condiciones para atender las investigaciones, ya que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ariadna Montiel también defendió la ausencia de Enrique Inzunza a la Comisión Permanente a la que fue citado, ya que por el señalamiento es correcto que no participe en la discusiones.

Por lo mismo, Ariadna Montiel afirmó que en caso de que haya nuevos citatorios de la FGR, Enrique Inzunza y los otros funcionarios se presentarían, lo cual celebra.

Ariadna Montiel descarta que Enrique Inzunza vaya a ser expulsado de Morena

Ariadna Montiel también fue cuestionada sobre una posible expulsión de Morena de Enrique Inzunza o los otros funcionarios de Sinaloa acusados y aclaró que no es necesario.

Apuntó que Morena está a la espera de que la FGR presente las pruebas concretas una vez que concluya con las investigaciones, ya que no puede actuar acorde a narrativas opuestas.

Sin embargo, Ariadna Montiel recordó la política de Morena sobre no encubrir a nadie en caso de resultar culpable.