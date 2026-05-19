Pese a las afirmaciones que hizo la dirigencia estatal, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, descartó que Enrique Inzunza pueda aspirar a una candidatura por la gubernatura de Sinaloa.

“No vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación nuestros candidatos deben ser intachables” Ariadna Montiel

Así lo advirtió la líder morenista al señalar que el partido no está abierto a postular perfiles que tengan señalamientos de autoridades, como ocurre en el caso del legislador federal.

Aunado a ello, pidió desestimar las aseveraciones que hagan las dirigencias estatales del partido, pues resaltó que dichas instancias no tienen la facultad de definir candidaturas para procesos electorales.

Enrique Inzunza sí podría buscar candidatura de Morena en elecciones de 2027 (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Enrique Inzunza no puede aspirar a la gubernatura de Sinaloa, sentencia Ariadna Montiel

El 14 de mayo de 2026, el presidente del Comité Estatal de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo, aseguró que la candidatura a la gubernatura del estado se encuentra abierta para cualquier aspirante.

Lo anterior en referencia a las posibilidades con las que cuenta el senador Enrique Inzunza, quien es investigado por las autoridades de Estados Unidos; sin embargo, Ariadna Montiel rechazó tal posibilidad.

Fue durante conferencia de prensa ofrecida el 18 de mayo, donde la dirigente nacional de Morena negó que Enrique Inzunza pueda competir por la candidatura al gobierno de Sinaloa en las elecciones 2027.

“Nuestros candidatos deben ser intachables. Lo dije y lo reitero, y todos los tres partidos coaligados han aceptado que debe ser así (...) nuestros candidatos serán honestos y con trayectoria positiva para la gente y eso será lo más importante” Ariadna Montiel

Incluso, Ariadna Montiel resaltó que la directriz sobre la postulación de perfiles intachables se comparte en los partidos que integran el bloque aliancista con Morena; es decir, PT y Partido Verde.

Además, pidió dejar de especular con el tema, pues resaltó que el propio Enrique Inzunza ni siquiera ha expresado su interés por competir por la candidatura del partido al gobierno estatal.

Ariadna Montiel advierte que dirigencias estatales no definen candidaturas

Al rechazar que Enrique Inzunza sea elegible como candidato a la gubernatura de Sinaloa, Ariadna Montiel advirtió que las dirigencias estatales de Morena no pueden definir candidaturas.

Sobre el punto, la líder nacional de Morena indicó que “no es competencia de los presidentes de los comités estatales" decidir la idoneidad de los perfiles y aspirantes.

En cambio, resaltó que la selección o determinación del proceso para elegirlos es competencia única de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y “en su caso la mesa de la coalición”.