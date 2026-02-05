La Secretaría de Salud de la CDMX inició jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión en estaciones de Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público durante febrero de 2026.
La medida responde al brote nacional de sarampión con más de 8 mil casos confirmados y busca acercar la inmunización a zonas de alta afluencia en la capital.
¿En qué estaciones del Metro y Metrobús se llevará a cabo la vacunación contra el sarampión?
Este mes de febrero, la SSA anunció el comienzo de las jornadas de vacunación contra el sarampión, con sedes que serán instaladas en estaciones del transporte público como Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús.
Los horarios comenzarán a partir de las 8:30 a y hasta las 14:00 de lunes a viernes en alcaldías como:
- Iztapalapa
- Gustavo A. Madero
- Cuauhtémoc
- Álvaro Obregón
- Venustiano Carranza
- Iztacalco
- Tláhuac
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Miguel Hidalgo
En ese sentido, estas serán los Kioskos de vacunación contra el sarampión en el transporte público en CDMX:
Tlalpan
Metrobús Línea 1 de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas
- Caminero
- Santa Úrsula
- Ayuntamiento
- Corregidora
- Villa Olímpica
Gustavo A. Madero
- Metrobús Línea 1, 3 y 7 Indios Verdes del 3 al 6 de febrero
- Metrobús Línea 1, 3 y 6 18 de marzo de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metrobús Línea 1, 3 Circuito Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Otros sistemas de transporte
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Tren Ligero Xochimilco
- Cablebús Línea 1 Indios Verdes a Cuautepec
- Mexicable Línea 2 Indios Verdes
- Mexibus Línea 4 Indios Verdes
Alvaro Obregón
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas
- Metro Observatorio
- Metro Barranca del Muerto
Iztacalco
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas
- Metro Agricola Oriental
- Metro Santa Anita
- Metro Coyuya
Venustiano Carranza
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas
- Metro Oceanía Línea 5 / Línea B
- Metro Pantitlán Línea 1,5,9 y A
- Metro Merced Línea 1
- Metro San Lázaro Línea 1 / Línea B
- Metro Candelaria Línea 1
Tláhuac
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas
- Metro Olivos Línea 12 dirección Tláhuac / Mixcoac
- Metro Nopalera Línea 12 dirección Tláhuac / Mixcoac
- Metro Tláhuac Línea 12 ambas direcciones
Cuauhtémoc
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas
- Metro Garibaldi
- Metro Morelos
- Metro Lagunilla
Azcapotzalco
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metro Camarones 5 y 6 de febrero
- Metro Aquiles Serdán 9 y 10 de febrero
- Metro Panteones 11 y 12 de febrero
- Metro Ferrería 13 de febrero
Gustavo A. Madero
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metro Indios Verdes del 3 al 6 de febrero
- Metro Deportivo 18 de marzo
- Metro Martín Carrera
- Metro Potrero
- Metro Lindavista
Coyoacán
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metro Taxqueña
- Metro Copilco
Miguel Hidalgo
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metro Cuatro Caminos del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero
- Metro Tacubaya del 16 al 20 de febrero
- Metro Colegio Militar del 16 al 20 de febrero
Iztapalapa
Del 3 al 13 de febrero de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metro Constitución de 1917
- Metro Calle 11
- Metro Lomas Estrella
- Metro San Andrés Tomatlán
- Metro Culhuacán
- Metro Mexicaltzingo
- Metro UAM - 1
- Metro Escuadrón 201
- Metro Apatlaco
- Metro Aculco
- Metro Atlalilco
- Metro Periférico Oriente
- Metro Tezonco
- Metro Tepalcates
- Metro Guelatao
- Metro Peñón Viejo
- Metro Acatitla
- Metro Santa Marta
Esto facilitará el acceso a las vacunas contra el sarampión a los usuarios del transporte público de CDMX para maximizar cobertura en zonas de alta afluencia.