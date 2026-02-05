La Secretaría de Salud de la CDMX inició jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión en estaciones de Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público durante febrero de 2026.

La medida responde al brote nacional de sarampión con más de 8 mil casos confirmados y busca acercar la inmunización a zonas de alta afluencia en la capital.

¿En qué estaciones del Metro y Metrobús se llevará a cabo la vacunación contra el sarampión?

Este mes de febrero, la SSA anunció el comienzo de las jornadas de vacunación contra el sarampión, con sedes que serán instaladas en estaciones del transporte público como Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús.

Los horarios comenzarán a partir de las 8:30 a y hasta las 14:00 de lunes a viernes en alcaldías como:

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Venustiano Carranza

Iztacalco

Tláhuac

Azcapotzalco

Coyoacán

Miguel Hidalgo

En ese sentido, estas serán los Kioskos de vacunación contra el sarampión en el transporte público en CDMX:

Tlalpan

Metrobús Línea 1 de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas

Caminero

Santa Úrsula

Ayuntamiento

Corregidora

Villa Olímpica

Gustavo A. Madero

Metrobús Línea 1, 3 y 7 Indios Verdes del 3 al 6 de febrero

Metrobús Línea 1, 3 y 6 18 de marzo de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metrobús Línea 1, 3 Circuito Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Otros sistemas de transporte

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Tren Ligero Xochimilco

Cablebús Línea 1 Indios Verdes a Cuautepec

Mexicable Línea 2 Indios Verdes

Mexibus Línea 4 Indios Verdes

Alvaro Obregón

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas

Metro Observatorio

Metro Barranca del Muerto

Iztacalco

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas

Metro Agricola Oriental

Metro Santa Anita

Metro Coyuya

Venustiano Carranza

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas

Metro Oceanía Línea 5 / Línea B

Metro Pantitlán Línea 1,5,9 y A

Metro Merced Línea 1

Metro San Lázaro Línea 1 / Línea B

Metro Candelaria Línea 1

Tláhuac

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 horas

Metro Olivos Línea 12 dirección Tláhuac / Mixcoac

Metro Nopalera Línea 12 dirección Tláhuac / Mixcoac

Metro Tláhuac Línea 12 ambas direcciones

Cuauhtémoc

Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas

Metro Garibaldi

Metro Morelos

Metro Lagunilla

Azcapotzalco

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metro Camarones 5 y 6 de febrero

Metro Aquiles Serdán 9 y 10 de febrero

Metro Panteones 11 y 12 de febrero

Metro Ferrería 13 de febrero

Gustavo A. Madero

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metro Indios Verdes del 3 al 6 de febrero

Metro Deportivo 18 de marzo

Metro Martín Carrera

Metro Potrero

Metro Lindavista

Coyoacán

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metro Taxqueña

Metro Copilco

Miguel Hidalgo

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metro Cuatro Caminos del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero

Metro Tacubaya del 16 al 20 de febrero

Metro Colegio Militar del 16 al 20 de febrero

Iztapalapa

Del 3 al 13 de febrero de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metro Constitución de 1917

Metro Calle 11

Metro Lomas Estrella

Metro San Andrés Tomatlán

Metro Culhuacán

Metro Mexicaltzingo

Metro UAM - 1

Metro Escuadrón 201

Metro Apatlaco

Metro Aculco

Metro Atlalilco

Metro Periférico Oriente

Metro Tezonco

Metro Tepalcates

Metro Guelatao

Metro Peñón Viejo

Metro Acatitla

Metro Santa Marta

Esto facilitará el acceso a las vacunas contra el sarampión a los usuarios del transporte público de CDMX para maximizar cobertura en zonas de alta afluencia.