El brote de sarampión llegó a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Un alumno de la Facultad de Medicina del grupo 2216 se habría contagiado de sarampión, por lo que ha sometido a las pruebas médicas correspondientes.

Mediante un comunicado publicado por la UNAM, se informa al alumnado, profesores, personal y gente en general que se está en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias del posible contagio.

De confirmarse, el Departamento de Salud Pública de la Facultad, bajo protocolos y lineamientos vigentes, dará seguimiento a la persona contagiada.

Personal sanitario del IMSS acudirá a la Facultad de Medicina de la UNAM

A lo largo del 2025, la UNAM realizó diversas campañas de vacunación contra el sarampión dirigidas a su comunidad, incluida la Facultad de Medicina.

No obstante, debido a que los contagios no pueden evitarse en su totalidad, personal sanitario del IMSS, una vez más, visitará la institución educativa este 28 de enero.

“Como medida adicional de vigilancia epidemiológica, se informa que personal sanitario del IMSS acudirá nuevamente a las instalaciones de la Facultad, con el objetivo de reforzar acciones preventivas y de orientación sanitaria” UNAM

Posible contagio de sarampión en la Facultad de Medicina de la UNAM (@FacMedinaUNAM / X)

Recomendaciones para evitar contagios

Ante este posible contagio, la UNAM, específicamente la Facultad de Medina, recomienda a estudiantes, docentes y trabajadores:

Vigilar la aparición de síntomas compatibles con el sarampión, como fiebre, conjuntivitis y tos.

Mantener ventiladas las aulas y áreas de trabajo.

Informar de forma inmediata a la Coordinación de Servicios a la Comunidad si se presenta un síntoma o se tienen sospechas de contagio.

Aunado a esto, el Gobierno de México recomienda vacunarse contra el sarampión si no se cuenta con el sistema de vacunación completo.

Las vacunas son gratuitas y pueden solicitarse en centros de salud.

España pierde su estatus de país libre de sarampión (Mary Conlon / AP Photo / AP)

Con base en datos revelados por la Secretaría de Salud, actualmente se cuenta con 23 millones 529 mil 075 vacunas.