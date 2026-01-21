Frente al brote actual de sarampión, la Secretaría de Salud garantiza el abasto para sostener la vacunación así como revela cuántas dosis se han aplicado a grupos vulnerables.

Ramiro López Elizalde, Subsecretario de políticas de salud y bienestar poblacional de la Secretaría de Salud, informó haber aplicado 12 millones de vacunas.

Las dosis fueron aplicadas a grupos vulnerables, es decir, aquellas personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo.

De acuerdo con el médico, los primeros casos identificados fueron de personas que llegaron a México de Canadá y Estados Unidos, los contagios se concentraron en jornaleros agrícolas no vacunados.

“No se trató de transmisión autóctona inicial, el principal contagio son las personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo” Doctor Ramiro López Elizalde

Estados más afectados por el brote de sarampión

En declaraciones para Grupo Fórmula, Ramiro López indicó que el estado de Chihuahua fue el más afectado por el brote de sarampión, el cual ya ha sido contenido.

Además de este, la enfermedad se ha propagado en:

Jalisco, y

Chiapas.

¿Quienes deben vacunarse contra el sarampión?

El portavoz de la Secretaría de salud garantizó el abasto de vacunas contra el sarampión; asegura que se cuentan con más de 23 millones de dosis, mismas que están distribuidas en centros de salud de todo el país.

El objetivo a un corto plazo es alcanzar una cobertura de vacunación por arriba del 95%.

Para que esto ocurra, Secretarios de Salud en coordinación con gobernadoras y gobernadores activos están invitando a la población a vacunarse, ¿quiénes deben hacerlo?

Personas en movilidad.

Personal de salud.

Personal de educación.

Personas que no cuenten con un sistema completo de vacunación.

Niños de un año a 18 meses de edad.

Niños de 2 a 9 años de edad.

Personas de 10 a 49 años de edad sin antecedente vacunal o que tengan dudas sobre si fueron vacunados.

Personas con más de 50 años no requieren ser vacunados debido a la inmunidad adquirida a lo largo de su vida.

Brotes de sarampión en todo México (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Vacunas contra el sarampión es gratuita

El sarampión es una enfermedad peligrosa que puede causar la muerte. Además de erupciones cutáneas, de complicarse, puede causar neumonía e incluso problemas cerebrales.

Por ello el Gobierno de México pone a disposición la vacuna, misma que es gratuita y puede solicitarse en centros de salud.