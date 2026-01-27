La Secretaría de Salud reveló que analiza instalar centros de vacunación en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como en otras terminales de transporte en la Ciudad de México como parte de las medidas preventivas contra el sarampión.

Esta propuesta por parte de la Secretaría de Salud se dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 27 de enero en donde se dio a conocer la idea de instalar módulos de vacunación contra el sarampión en el Metro de la CDMX.

Secretaría de Salud pretende llevar la vacunación contra el sarampión al Metro de CDMX y terminales

Durante la conferencia matutina de este 27 de enero, el Secretario de Salud David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer una serie de medidas para fortalecer los esquemas de vacunación en la ciudadanía, especialmente dentro de la CDMX.

Eso como parte de las medidas contra el brote de sarampión que está proponiendo la Secretaría de Salud y el Gobierno de México al ser uno de los problemas principales que afecta actualmente al país y que dieron a conocer en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Vacuna contra el sarampión (Mario Guzmán / EFE / EFE)

La idea de las autoridades de salubridad es aumentar la cobertura y frenar la transmisión del sarampión acercarcando el servicio de vacunación a la población que utiliza rutas de alta movilidad como el Metro y el sistema colectivo.

Esto facilitaría el acceso a quienes no tienen el esquema completo de vacunación y poder inmunizarse contra el sarampión para fortalecer la campaña contra el virus en México.

Pues tras el brote de sarampión en todos los estados del país, los expertos alertan que esto podría llevar a que México pierda su estatus de país libre de sarampión ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cabe recordar que desde el pasado mes de febrero del 2025 y hasta mediados de enero del 2026, México ha registrado más de 7 mil casos de sarampión confirmados en los 32 estados del país, de los cuales se reportan más de 24 muertes.