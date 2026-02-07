Un caso de sarampión podría infectar hasta a 18 personas a su alrededor, así lo confirmó David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, por lo que invitó a la población a vacunarse.

En entrevista con López-Dóriga, el secretario David Kershenobich señaló que el sarampión es uno de los virus más contagiosos y tiene un gran porcentaje de transmisibilidad.

De cara al brote de sarampión que se ha dado en la región, David Kershenobich recordó que un solo caso de esta enfermedad puede infectar hasta a 18 personas a su alrededor.

Esta cifra de contagios puede aumentar si la gente que convive con la persona infectada no está vacunada contra el sarampión, por lo que crece la necesidad de inmunizar a la población.

David Kershenobich recomendó acudir al médico desde las primeras señales, pues el periodo de contagio del sarampión va desde cuatro días antes y cuatro días después de la aparición del sarpullido.

El sarampión posee alta transmisibilidad debido a que el virus permanece activo en el aire o superficies hasta por dos horas. La vacunación es la forma más efectiva de detener los contagios.

El secretario David Kershenobich reiteró que “hay suficiente vacuna” para que todos los mexicanos queden inmunizados contra el sarampión y para esto se han instalado cientos de módulos en todo el país.