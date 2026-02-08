La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció las reparaciones de la línea 2 del Metro CDMX que llevaran al cierre de tres estaciones a partir del 9 de febrero.

En busca de avanzar con las reparaciones que el Metro CDMX necesita, Clara Brugada compartió que algunas estaciones de la línea 2 tendrán que ser cerradas, aunque no totalmente.

Tres estaciones de la línea 2 del Metro CDMX tendrán cambios desde el 9 de febrero

En busca de brindar un mejor servicio de transporte, Clara Brugada informó que la línea 2 del Metro CDMX tendrá cambios en tres estaciones a partir del lunes 9 de febrero.

Se trata de San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las estaciones en donde se enfocarán los trabajos actuales, mismas que tendrán estas modificaciones en horarios y apertura.

Lunes a viernes: apertura 5:00 a.m. - cierre 10:00 p.m.

Sábado: apertura 6:00 a.m. - cierre 8:00 p.m.

Domingo: se suspende servicio

Estaciones de la línea 2 del Metro CDMX que tendrán cambios por remodelación. (@MetroCDMX)

Asimismo, se informó que ante el cambio en los horarios y los cierres en las estaciones de la línea 2 del Metro CDMX, habrá servicio de RTP gratuito con la tarjeta de movilidad integrada.

Línea 2 del Metro CDMX: Estas estaciones operan con regularidad

Son San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto las estaciones del Metro CDMX de la línea 2 que tendrán cambios por reparaciones. Sin embargo, el resto operará con normalidad.

De Cuatro Caminos hacia Pino Suarez, las estaciones operarán con normalidad. Asimismo, se podrá retomar servicio de Xola a Tasqueña y viceversa.

La remodelación que se hará en la línea 2 del Metro CDMX

La línea 2 del Metro CDMX ha comenzado su remodelación, siendo que Adrián Rubalcava Suárez, el director del servicio de transporte, informó lo que se hará en ella: